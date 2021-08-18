تعزيز الجهاز المناعي ..كنز من الطبيعة تعرف عليه

يعد زيت حبة البركة هو اكثر العناصر دعمًا للمناعة وتخفيفًا للحساسية ، وشفاء الرئة ، وتخفيف الالتهابات ، وحماية القلب والأوعية الدموية ، وموازنة السكر في الدم.

حيث يحارب زيت الحبة السوداء التهديدات اليومية الحقيقية في شكل أمراض تعيق الصحة وهي :

1- صحة الجهاز المناعي





يوفر زيت الحبة السوداء دعمًا قويًا لجهاز المناعة فإن استخدامه معدل مناعي قوي ، يحافظ على توازن الجهاز المناعي حتى لا يبالغ في رد فعله أو يقلل من رد فعله.

يروي زيت حبة البركة الالتهابات الخطيرة ويعزز وظيفة المناعة المناسبة ، مما يؤدي إلى تعزيز الحماية ضد الالتهابات ، كما أنه يخفف أيضًا من السعال وأعراض التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد.

و يظهر بحث جديد أنه من خلال فوائده المنظمة للمناعة ومضاد الالتهاب ومضادات الأكسدة ، يعتبر زيت الحبة السوداء حليفًا مناعيًا قويًا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز التنفسي.

الحساسية والربو



تشير الدراسات إلى أن الثيموكينون الموجود في زيت حبة البركة ينتج انخفاضًا حادًا في جزيئات الالتهاب التي تلعب دورًا في كل من أعراض الربو والحساسية.

واثبتت الدراسة ان المرضى الذين يعانون من حساسية الأنف أنتج نتائج واعدة، وتبين أن العلاج بزيت الحبة السوداء أدى إلى انخفاض حاد في الأجسام المضادة (الأجسام المضادة التي تشير إلى وجود استجابة للحساسية) في إفرازات الأنف، فضلا عن تخفيضات كبيرة في احتقان الأنف والحكة وسيلان الأنف ونوبات العطس.

تظهر الدراسات أن زيت الحبة السوداء قوة لا يستهان بها عندما يتعلق الأمر بإدارة الربو فقد يؤدي إلى استرخاء القصبة الهوائية والمسالك الهوائية الكبيرة (القصبات) ، وكلاهما يمكن أن يتشنج أثناء نوبة الربو.

علاوة على ذلك ، وجدت دراسة أجريت على الفئران التي عولجت بزيت الحبة السوداء انخفاض عدد الخلايا الالتهابية في أنسجة الرئة ، "ما يعادل تلك التي يسببها ديكساميثازون ، وهو ستيرويد قوي مثبط للمناعة".



التهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية



أظهرت دراسة أخرى أن تناول زيت الحبة السوداء لعلاج التهاب اللوزتين الحاد والتهاب الحلق ، والالتهابات التي غالبًا ما تكون فيروسية بطبيعتها ، يخفف بشكل كبير من آلام الحلق ويقلل من الحاجة إلى مسكنات الألم.

زيت الحبة السوداء يضيء أيضًا في علاج التهاب الجيوب الأنفية. أظهرت نتائج إحدى الدراسات قدرتها العلاجية في علاج التهاب الجيوب الأنفية من خلال " مضادات الالتهاب ، ومضادات الأكسدة ، ومضادات الهيستامين ، ومعدلة المناعة ، ومضادات الميكروبات ، والتأثيرات المسكنة. يمكن للزيت أن يمنع التهاب الجيوب الأنفية والمسالك الهوائية التنفسية ، والالتهابات الميكروبية ، وأخيراً يساعد المرضى الذين يعانون من الأعراض السريرية لالتهاب الجيوب الأنفية ، مثل احتقان الأنف ، والصداع ، وآلام الرقبة ، وآلام الأذن ، وآلام الأسنان ، وفقًا لنتائج الدراسة.



صحة القلب والأوعية الدموية وسكر الدم والحفاظ على الوزن



يعمل زيت الحبة السوداء على تحييد أكسدة الدهون (الدهون) ويقلل من تأثير الكوليسترول الضار LDL المؤكسد ، وهو محفز رئيسي لتصلب الشرايين الذي يمنع تدفق الدم ويسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية. أظهرت دراسة أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يحسن صورة الدهون ويمنع أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الأصحاء ومرضى فرط شحميات الدم.

فرط شحميات الدم هي حالة يوجد فيها مستويات عالية من جزيئات الدهون ، مثل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

يُعتقد أن زيت الحبة السوداء يفيد صحة القلب والأوعية الدموية جزئيًا عن طريق تثبيط امتصاص الكوليسترول في الأمعاء وتقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد.



يقلل زيت الحبة السوداء أيضًا من ارتفاع ضغط الدم وأظهرت نتائج دراسة مزدوجة التعمية مدتها ثمانية أسابيع تبحث في تأثيرات زيت الحبة السوداء على ارتفاع ضغط الدم ، أنه عند تناول 2.5 مل مرتين في اليوم ، قللت المجموعة المعالجة بالزيت بشكل ملحوظ من أعداد الانقباضات والانبساطات مقارنة بخط الأساس ومجموعة الدواء الوهمي في نهاية التجربة دون أي آثار سلبية.







