تعالج 11 مرضا.. تعرف على فوائد ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق.









فوائد حبة البركة في علاج الأمراض

- لإزالة التوتر العصبي: ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع فنجان من القهوة يهدئ الأعصاب تماما ويزيل التوتر.





- لحالات السعال والربو : يدهن بزيت حبة البركة على الصدر والظهر ويشرب مقدار ملعقة صغيرة ثلاث مرات في اليوم، وملعقتين من زيت البركة في ماء ساخن واستنشاق بخاره.





- لإزالة الخمول والكسل: ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع عصير البرتقال صباحا ولمدة عشرة ايام





- لتنشيط الذاكرة وسرعة الادراك: ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع مغلي النعناع لمدة عشرة ايام.





- لمرض السكر: كوب حبة سوداء، كوب حب الرشاد، نصف كوب قشر الرمان الناعم، نصف كوب مرة ، يطحن المزيج حتى يصبح بودرة ويأخذ المريض نصف ملعقة يوميا لمدة شهر تقريبا ويشرب ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق.





- لحصوات الكلى والمثانة: ربع كيلو من الحبة السوداء ، ربع كيلوا من العسل النقي، تطحن الحبة السوداء جيدا ثم تعجن بالعسل وتمزج ملعقتان من هذا المخلوط في نصف كوب ماء ساخن ويشرب هذا المزيج على الريق يوميا مع ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة.





- لجلاء وصفاء وجمال الوجه: اخلط ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة مع ملعقة زيت زيتون وادهن به الوجه واتركه لمدة ساعة واغسله بعد ذلك بالماء والصابون وسترى الفرق بوضوح.(ينصح بها البشرة الجافة وليس الدهنية)





- لمن به قيء وغثيان: ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون ثم ملعقة من زيت حبة البركة مع مغلي النعناع 3 مرات في اليوم.





- لإزالة الثآليل: يمسح الثألول مسحا جيدا بالرجلة وبعد ذلك يدهن بزيت حبة البركة ويستمر خمسة عشرة يوما مع شرب ملعقة صغيرة 3 مرات يوميا.





- الام الظهر والرماتيزم بأنواعه: يسخن مقدار من زيت حبة البركة تسخينًا بسيطًا وبعدها يدلك به مكان الروماتيزم دلكًا شديدا كأنك تدلك العظم لا الجلد وتشرب ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة ثلاث مرات يوميا وبإذن الله سوف تجد الشفاء خلال اسبوعين.