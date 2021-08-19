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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. حفل غنائي لـ عفروتو على مسرح الزمالك

عفروتو
عفروتو

يستعد الفنان عفروتو لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس، على خشبة مسرح الزمالك وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر ان يقدم عفروتو، أبرز اغاني الراب التي يحبها الجمهور ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم نظرا لنفاذ التذاكر قبل بدء الحفل.

يذكر أن شارك عفروتو مغني الراب الإسكندراني مع صديقه مروان موسى المسرح لتقديم عدد من الأغاني المشتركة بينهما في الحفل الذي احياه مؤخراً على مسرح الزمالك ايضاً وذلك بحضور عدد كبير من محبيه، حيث كان الازدحام مسيطرا على الحفل في أجواء من التفاعل مع الأغاني. 

تفاصيل حفل مروان موسى على مسرح الزمالك.. ظهور عفروتو وغناء تراك فيلم موسى

تفاصيل حفل مروان موسى الأخير 

وحرص مروان موسى على بدء الليلة بأشهر أغنية له مؤخرا وهي “تسلا” التي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، في حفله الأول على مسرح الزمالك، الذي يلحقه عدد من حفلات الراب التي أعلن عنها مؤخرا في نفس المكان. 

عفروتو الفنان عفروتو الراب مروان موسى مسرح الزمالك

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