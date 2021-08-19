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إعادة هيكلة الدولة.. صحفي: مدينة العدالة ستساهم في القضاء على بطء التقاضي

الصحفي عبد الجواد
الصحفي عبد الجواد أبو كب

قال الكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب، إن الرئيس السيسي يعمل الآن على إعادة هيكلة الدولة، متابعا: العاصمة الإدارية الجديدة تعد بمثابة جمهورية ودولة جديدة.
 وأضاف "عبد الجواد أبو كب" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة الجديدة التي يتم تشييدها داخل العاصمة الإدارية لن تنفصل عن الدولة القديمة، مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة حضارية في تاريخ مصر.

وأكمل: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية ستساهم في القضاء على بطء التقاضي.
 وفيما يخص محطة الضبعة النووية، أوضح أن المحطة ستعمل على تطوير منظومة الطاقة بشكل كامل داخل مصر، مشيرا إلى أن محطة الضبعة مشروع نووي يربط بين كافة المجالات الصناعية.


الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشاريع وزارة الكهرباء.. و"شاكر" يكشف تطورات محطة الضبعة النووية
 

اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى مستجدات محطة الضبعة النووية، وكذا مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستراتيجية الوطنية الهيدروجين.

كما تناول الاجتماع متابعة الإجراءات التنفيذية لتطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والمتضمنة 52 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، لضمان مستوى الاداء والتنفيذ طبقاً للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة ومراحلها ”.

من جهته، عرض الدكتور محمد شاكر نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء محطة الضبعة النووية، وذلك لتفقد خطوط الإنتاج والاطلاع على مراحل تصنيع المعدات الثقيلة من مكونات المحطة.
 

الرئيس السيسي هيكلة الدولة العاصمة الإدارية الجديدة مدينة العدالة اخبار التوك شو

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