سعر أرخص.. مفاجأة جديدة حول هواتف آيفون 13 المنتظرة

ظهرت العديد من التسريبات على مدار الأشهر الأخيرة، حول سلسلة آبل القادمة آيفون 13 والتي من المقرر إطلاقها بشكل رسمي حسبما ذكرت أحدث التقارير في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل، وتكشف بعض الشائعات الأخيرة مفاجأة جديدة حول iPhone 13.

ويشاع حسبما ذكر موقع "cnet" التقني، أن يكون سعر هواتف iPhone 13 المرتقبة، أقل من تكلفة إصدارات آبل الحالية آيفون 12 عند إطلاقها.

حقيقة تخفيض أسعار سلسلة iPhone 13

وعلى الرغم من عدم تأكيد حقيقة شائعة تخفيض أسعار iPhone 13، إلا أن بعض التقارير تشير إلى تشكيلة الهواتف القادمة ستأتي بنفس سعر هواتف آيفون 12 مع بعضا من مواصفاتها.



وفي هذه الأثناء، بدأت التسريبات الخاصة بمجموعة آبل للعام المقبل iPhone 14 في الظهور بالفعل، حيث توقع محلل Apple الموثوق به Ming-Chi Kuo أن الطراز الأكبر في تشكيلة Apple 2022 المعروف باسم آيفون 14 برو ماكس، سيأتي بسعر أرخص بالنسبة لجهاز آيفون بشاشة كبيرة (6.7 بوصة، وذلك سيكون مقابل 900 دولار أمريكي.

ويتوقع المحللون أن تكون تكلفة هواتف آيفون 13، هي نفس تكلفة سلسلة العام الماضي iPhone 12، حيث يبدأ الإصدار الأساسي منها بسعر 799 دولار، ونظرا لأن تشكيلة آيفون 12 حققت أكبر الإيرادات والأرباح في تاريخ آبل، فقد ساعد ذلك على تحفيز الشركة لاتباع هيكل تسعير مماثل.

ويظهر الجدول التالي قائمة أسعار هواتف آيفون 12 في الولايات المتحدة:

أسعار هواتف آيفون 12 في الولايات المتحدة

ومن المتوقع أن تنطلق سلسلة آيفون 13، ما بين 13 و 17 سبتمبر المقبل، وتشير العديد من الشائعات إلى أنه من المرجح أن يقام حدث الإطلاق يوم الثلاثاء 14 سبتمبر، على أن تفتح آبل باب الحجز المسبق يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر.

تسريبات تكشف مواصفات هواتف آيفون 13

كشفت بعض التسريبات الأولى أن تشكيلة iPhone 13، ستحصل على ترقيات كبيرة بالنسبة لسعة التخزين، حيث سينطلق طراز آيفون 13 برو بسعة 1 تيرابايت، وهي ضعف مساحة التخزين الحالية لأجهزة آيفون.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن ترقية مساحة التخزين ستصبح أكثر نقاط البيع أهمية في سلسلة هواتف آيفون 13 المنتظرة، والتي أصبحت بسعة 128أو 512 أو 1 تيرابايت.

وستحتوي أجهزة iPhone 13، على إعدادات كاميرا جديدة مع مستشعرات ضخمة وبطاريات أكبر وشحن أسرع، كما تشير بعض الشائعات إلى أن هواتف آيفون للعام الحالي، ستأتي بـ نتوء أصغر للكاميرا الأمامية مع شاشات مطورة.