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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون وأندرويد.. أفضل الطرق لإجراء مكالمة فيديو على FaceTime

أفضل طرق لإجراء مكالمة
أفضل طرق لإجراء مكالمة فيديو على FaceTime

يعد تطبيق فيس تايم FaceTime من أفضل تطبيقات الفيديو، ولكن الأمر الذي كان يؤرق المستخدمين دوما هو أن التطبيق مخصص لهواتف آيفون وأجهزة آبل ولا يمتلك المرونة لتشغيله من هواتف أندرويد، وهو العيب الذي لاحقه دوما. 


ومع إصدار آبل نظام تشغيها الأحدث iOS 15 تخلى التطبيق عن هذه الطريقة المعقدة وأصبح يسمح FaceTime  لهواتف أندرويد باستخدامه حيث لم يصبح حكرا على هاتف آيفون فقط، حيث جعلت آبل من السهل على مستخدمي الهواتف المختلفة إجراء مكالمات الفيديو بكل سهولة. 


وبحسب موقع Business Insider فإنه هناك عدد من الخطوات لاستخدام FaceTime وإجراء مكالمات الفيديو سواء على هواتف آيفون أو أندرويد من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة:  

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كيفية تشغيل FaceTime فيس تايم على هاتفك الآيفون 


افتح تطبيق FaceTime على هاتفك وقم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك، حيث يمكنك أيضًا القيام بذلك من الإعدادات ثم الدخول على FaceTime. 


ومن المفترض أن يسجل هاتفك الآيفون رقم هاتفك تلقائيًا على FaceTime ، ولتسجيل عنوان بريدك الإلكتروني على هاتفك انتقل إلى الإعدادات ثم  FaceTime ثم استخدم Apple ID وقم بتسجيل الدخول. 


ولإجراء مكالمة FaceTime ، تحتاج إلى رقم هاتف الشخص أو عنوان بريده الإلكتروني المسجل، وهناك عدة طرق لإجراء مكالمة

 

وتعتبر أسهل طريقة، إذا كان لديك رقم هاتف الشخص أو عنوان بريده الإلكتروني المحفوظ في جهات الاتصال الخاصة بك، هو الانتقال إلى تطبيق الهاتف ثم النقر فوق جهات الاتصال في الشريط السفلي، ثم البحث عن جهة الاتصال الخاصة بك أو استخدم مربع البحث وسيظهر خط يعرض FaceTime أسفل رقم هاتفه، اضغط على الصوت أو الفيديو.

 

كيفية تشغيل FaceTime فيس تايم على هاتفك الأندرويد 


لا توجد طريقة لمستخدمي هواتف أندرويد لتحميل تطبيق FaceTime ولكن مع إصدار iOS 15 و iPadOS 15 يمكن لمستخدمي آيفون وآيباد إرسال روابط دعوة FaceTime إلى مستخدمي هواتف أندرويد.  


ويمكن إرسال دعوة FaceTime من هاتفك الآيفون إلى مستخدم آخر للأندرويد من خلال :


1.افتح تطبيق FaceTime على آيفون وحدد Create Link في الجزء العلوي من التطبيق.


ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الانضمام إلى مكالمة FaceTime من حساباتهم في جوجل كروم. 


2. في النافذة المنبثقة ، يحتاج مستخدم آيفون بعد ذلك إلى تحديد كيفية مشاركة الرابط  عبر الرسائل والبريد و Snapchat و AirDrop والمزيد.


3. بمجرد أن يتلقى مستخدم أندرويد الرابط إلى face.apple.com ، يحتاج إلى فتحه في متصفح Google Chrome جوجل كروم. 


4. في Google Chrome جوجل كروم ، يجب على مستخدم أندرويد إدخال اسمه والضغط على "متابعة". 


5. ويمكن لمستخدم أندرويد النقر فوق الزر "انضمام" الأخضر في النافذة المنبثقة العائمة.


6. سيحتاج مستخدم آيفون بعد ذلك إلى قبول طلبه للانضمام.


7. بمجرد دخول الطرفين إلى المكالمة ، سيرى مستخدم أندرويد أزرار لكتم الصوت وإظهار  إخفاء الكاميرا وقلب الشاشة وترك المكالمة وعمل ملء الشاشة والمزيد.

تطبيق FaceTime هواتف آيفون هواتف اندرويد مكالمة فيديو تطبيقات الفيديو

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