حكام مباريات الجمعة في الأسبوع الــ 32 بمسابقة الدوري الممتاز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الحكام المعينين لإدارة مباراتي سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، والأهلي أمام المصري، وإنبي وطلائع الجيش، والإسماعيلي ووادي دجلة في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري.

أسندت لجنة الحكام مباراة سيراميكا والزمالك لمحمد الحنفي حكم ساحة، على أن يتواجد طارق مجدي حكما للفيديو.

أما مباراة الأهلي فيديرها محمد عادل حكما للساحة.

وتقام المباراتان في التوقيت ذاته في تمام التاسعة مساء الجمعة.

أما مباراة انبي وطلائع الجيش للحكم وليد عبد الرازق، ولقاء الإسماعيلي ودجلة يديره الحكم الدولي محمود عاشور.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، فيما يلاحقه الأهلي في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، قبل 3 جولات من النهاية.