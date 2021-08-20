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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. هيئة الجوازات توجه رسالة تحذير للقادمين للمملكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جميع المسافرين القادمين إلى الأراضي السعودية من غير المواطنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيًا قبل الوصول، وذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع "تويتر": "ندعو جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا".

وأضافت المديرية السعودية أن التسجيل يشتمل على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، المقيمين ومرافقيهم.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

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ودعت الوزارة السعودية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد القصبي، خلال مؤتمر التواصل الحكومي الدوري أمس، إلى أن المملكة "قطعت أشواطًا كبيرة في مواجهة جائحة كورونا على الأصعدة كافة".

وأضاف القصبي: "نتيجة لتكاتف ووعي المجتمع في ظل الدعم غير المحدود من القيادة السعودية الحكيمة تم تحصين أكثر من 11 مليون فرد من أفراد المجتمع بجرعتين، و21 مليونًا حُصنوا بجرعة واحدة"، داعياً «جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ اللقاح واستكمال الجرعات.

وبين أن الجواز الصحي السعودي أصبح معترفًا به عالميًا عبر منصة "توكلنا"، حيث وُقعت اتفاقية البروتوكول التشغيلي بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الطيران المدني، و"الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)"، التي من خلالها ربطت وفُعلت منصة "توكلنا" خارجيًا.

 

 

السعودية الجوازات كورونا فيروس كورونا المملكة

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