السعودية تسجل 569 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء ، تسجيل 569 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 539698 حالة.

وقالت وزارة الصحة السعودية وفق صحيفة سبق إنه تم تسجيل 704 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 524765 حالة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8431 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6502 والحالات الحرجة 1295 حالة.

و قالت وزارة التعليم السعودية، إنه تمت الموافقة على آليات العودة للعام الدراسي الجديد، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم خلال العودة الحضورية بالمدارس.

عودة الحضور بالمدارس السعودية

وشملت أليات عودة الحضور بالمدارس السعودية للعام الدراسي 1443هـ، بشأن التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام للفئات العمرية 12 عاما فأكثر، يُشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية.