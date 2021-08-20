اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

يختتم فريق الكرة بنادي سموحة تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الجونة المقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز، ويتدرب الفريق مساء اليوم بسموحة ثم يدخل الفريق معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الجونة والتى يدخلها الموج الأرزق من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة للمنافسة على المركز الثالث الذى يفصله عنه نقطتين فقط.



ويأمل سموحة في مواصلة سلسلة الانتصارات للانقضاض على المركز الثالث خاصة وانه يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة وبفارق نقطتين عن الثالث وعن صراع المقدمة.



ويتحدد خلال مران الليلة موقف عبدالكبير الوادى لاعب الفريق والذى اشتكى من إصابة فى عضلة السمانة وسيخضع لاختبار أخير اليوم وأن كانت الدلائل الأولية تُشير إلى أنه سيغيب عن المشاركة فى المباراة.



وحرص المدير الفني لسموحه، على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل مواجهة الجونة غدا السبت على ستاد الإسكندرية، من أجل الشد من أزرهم على تحقيق الفوز في مواجهة المنافس، وحصد الثلاثة نقاط.



وطالب سامى لاعبيه في الجلسة التي عقدها على ضرورة استمرار روح الفريق الواحد والتي ظهروا عليها في المباريات الأخيرة، وأن يتحلوا بالهدوء والتركيز، وأن يتعاملوا مع مجريات المباراة وفقا لظروفها، بما يخدم الفريق وضرورة الانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء طوال الـ90 دقيقة.



وحرص مدرب سموحة على تحذير لاعبيه من انتفاضة المنافس خصوصا فى ظل رغبة الجونة فى تحقيق مركز متقدم بجدول مسابقة الدورى العام.

ترتيب سموحة في جدول الدوري



ويحتل "الموج الأزرق" المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 مباراة وخسر 4 مباريات فقط وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.