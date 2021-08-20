جامعة عين شمس: نولي اهتماما كبيرا لطلاب ذوي الإعاقة وإدماجهم في التعليم العالي

تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات لطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم لتصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقتهم لضمان الطلاب في الحصول على التعليم العالي .
افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مركز الطلاب ذوي الإعاقة، والذي أنشئ بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم وزارة التعليم العالي والجامعة، وتحت إشراف وإدارة أميديست وبالتعاون مع شركة حلم للاستشارات لدعم المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية وضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي.
وأشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بما تحقق اليو من افتتاح مركز الطلاب ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الطلاب ذوي الإعاقة لهم كافة الدعم من إدارة الجامعة، موضحًا أنهم يتمتعون بقدرات وإبداعات وطاقات إيجابية في العديد من المجالات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهم، كما وجه إلى ضرورة التعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني وجهودها مع الجامعة.
ودعا الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى ضرورة تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته؛ مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل.
كما تمتلك كلية الاداب جامعة عين شمس أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس والجامعات المصرية وهي قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما وقع الدكتور. محمود شوقى المتينى رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة و عماد حافظ رئيس مجلس إدارة شركة بروتوكول تعاون مشترك بين مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة وصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الاعاقة "عطاء" لتقديم منحة للطلاب وإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم.
الجديربالذكر هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفياً أوائل الجمهورية من ذوي الإعاقة بما حققوه من نجاح وتفوق في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، معربة عن فخرها الشديد بنجاحهم وتفوقهم، وتغلبهم على كافة الصعوبات التي واجهونها بعزيمة وصبر وشجاعة.
وتحاورت القباج مع الطلاب وتعرفت بشكل مبدئي على تطلعاتهم ومطالبهم خلال المرحلة المقبلة، كما كانت حريصة على تهنئة أولياء أمورهم وأكدت أن جهودهم في رعاية أبنائهم وتذليل كافة العقبات لهم، وتوفير بيئة مناسبة كان له عاملاً رئيسياً في نجاحهم وتفوقهم.
ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعقد العزم على مواصلة تقديم الدعم للأبناء من ذوي الإعاقة وترى أن ذلك من صميم رسالتها، ولذلك ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة.
وأعلنت القباج عن خطة الوزارة لتنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما كلفت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب.
وخاطبت القباج الطلاب ذوي الإعاقة الناجحين: "نجاحكم فخر لنا وسعادة واستزادة من إيماننا الكبير بأنكم قادرون رغم أي ظروف، لكنه خطوة على طريق الحلم، ننتظر نجاحا مبهرا في المرحلة الجامعية، وخطوات واثقة بالنجاح والتفوق، نشد على أياديكم ونقول لكم إلى المزيد.
وفي إطار مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، ستطلق الوزارة حملة توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية وجاري التفاوض بشأن النظارات الناطقة أيضاً، هذا بالإضافة إلى توفير سماعات للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وكراسي متحركة لذوي الإعاقات الحركية. تتم كل هذه الجهود بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمهتمة بشئون ذوي الإعاقة.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قدمت هذا العام دعما للطلاب من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية. هذا بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.