جامعة عين شمس: نولي اهتماما كبيرا لطلاب ذوي الإعاقة وإدماجهم في التعليم العالي

تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات لطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم لتصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقتهم لضمان الطلاب في الحصول على التعليم العالي .



افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مركز الطلاب ذوي الإعاقة، والذي أنشئ بالتعاون مع برنامج منح الجامعات الحكومية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم وزارة التعليم العالي والجامعة، وتحت إشراف وإدارة أميديست وبالتعاون مع شركة حلم للاستشارات لدعم المشاركة الكاملة للطلاب ذوي الإعاقة في الحياة الجامعية وضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي.

وأشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بما تحقق اليو من افتتاح مركز الطلاب ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الطلاب ذوي الإعاقة لهم كافة الدعم من إدارة الجامعة، موضحًا أنهم يتمتعون بقدرات وإبداعات وطاقات إيجابية في العديد من المجالات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهم، كما وجه إلى ضرورة التعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني وجهودها مع الجامعة.

ودعا الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى ضرورة تصحيح مفهوم الدمج بحيث تصل الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بصورة تناسب إعاقته؛ مما يجعله مطلوبا بالفعل بسوق العمل.



كما تمتلك كلية الاداب جامعة عين شمس أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس والجامعات المصرية وهي قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما وقع الدكتور. محمود شوقى المتينى رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة و عماد حافظ رئيس مجلس إدارة شركة بروتوكول تعاون مشترك بين مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة وصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الاعاقة "عطاء" لتقديم منحة للطلاب وإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم.



الجديربالذكر هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هاتفياً أوائل الجمهورية من ذوي الإعاقة بما حققوه من نجاح وتفوق في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، معربة عن فخرها الشديد بنجاحهم وتفوقهم، وتغلبهم على كافة الصعوبات التي واجهونها بعزيمة وصبر وشجاعة.



وتحاورت القباج مع الطلاب وتعرفت بشكل مبدئي على تطلعاتهم ومطالبهم خلال المرحلة المقبلة، كما كانت حريصة على تهنئة أولياء أمورهم وأكدت أن جهودهم في رعاية أبنائهم وتذليل كافة العقبات لهم، وتوفير بيئة مناسبة كان له عاملاً رئيسياً في نجاحهم وتفوقهم.

ولفتت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعقد العزم على مواصلة تقديم الدعم للأبناء من ذوي الإعاقة وترى أن ذلك من صميم رسالتها، ولذلك ستعمل دائماً على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير كافة الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة.

وأعلنت القباج عن خطة الوزارة لتنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما كلفت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقاً خلف الركب.

وخاطبت القباج الطلاب ذوي الإعاقة الناجحين: "نجاحكم فخر لنا وسعادة واستزادة من إيماننا الكبير بأنكم قادرون رغم أي ظروف، لكنه خطوة على طريق الحلم، ننتظر نجاحا مبهرا في المرحلة الجامعية، وخطوات واثقة بالنجاح والتفوق، نشد على أياديكم ونقول لكم إلى المزيد.

وفي إطار مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، ستطلق الوزارة حملة توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية وجاري التفاوض بشأن النظارات الناطقة أيضاً، هذا بالإضافة إلى توفير سماعات للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وكراسي متحركة لذوي الإعاقات الحركية. تتم كل هذه الجهود بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمهتمة بشئون ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد قدمت هذا العام دعما للطلاب من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية. هذا بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.

