تنسيق الجامعات 2021.. شات إليكترونية لتسهيل تسجيل الرغبات بآداب عين شمس

تفتح جامعة عين شمس أبوابها غدا السبت، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة وكلياتها المختلفة، تزامنا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، حيث أكدت الجامعة توفير التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق.



قالت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة عين شمس إن الكلية انتهت من الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولي.



وأضافت حنان كامل أنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية، والتي تبلغ 3 معامل لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت إدارة الكلية بتوفير مجموعة من الارشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.



وأكدت أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم ، بالإضافة إلى عمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء الأمور.



وأشارت حنان كامل إلى أن الكلية تحرص على طباعة الملصقات الإرشادية للطلاب، فضلا عن تجهيز شاشات إليكترونية لارشاد الطلاب بخطوات تسجيل الرغبات وقواعد التنسيق.



وأوضحت وكيلة الكلية أن كل معمل يضم 30 جهاز كمبيوتر مزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات، لافته إلى أن المعامل مكيفة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب فضلا عن فتح مدرجات لاستقبال أولياء الأمور.

وتقدم الخدمة مجانا للطلاب، فضلا عن توفير عدد من الموظفين المدربين لمساعدة الطلاب خلال كتابة الرغبات.



ومن المقرر انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم السبت 21 أغسطس، على أن تكون نهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، والحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى هو 88.4% علمى علوم، و80 % علمى رياضة، و65.7% للشعبة الأدبية.

والتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق سيكون بداية من السبت المقبل سواء من خلال أجهزة الحاسب الآلى أو معامل التنسيق بالجامعات، مع إتاحة التعديل أمام الطلاب طوال فترة المرحلة وقبل غلق باب التسجيل.

وتستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.