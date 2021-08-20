ألسن عين شمس تعلن عن 8 برامج تعليمية جديدة لطلاب دفعة 2022-2021

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشينها ثماني برامج للساعات المعتمدة، للعام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للإستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكلية و افتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية و ذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة بثمان برامج للساعات المعتمدة.

وقالت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الكلية تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للارتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، كذلك تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين و الأجانب، حيث تقدم الكلية برنامج الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة بالتعاون مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، و برنامج الماجستير الأوروبي بالتعاون مع جامعة سالامانكا بأسبانيا.



و أوضحت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

البرامج الدراسية الجديدة في كلية الألسن بجامعة عين شمس

اشارت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس إلى أن البرامج الجديدة هي:

1- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية.

2- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.

3- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

4- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية.

5- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية.

6- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.

7- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية.

8- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.

و أكدت على أن تلك البرامج التعليمية تهدف إلى إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية و تكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، و إعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

كذلك تهتم بصقل مهارات الطالب في اللغة العربية، من خلال التطبيق الصحيح لقواعد اللغة والتعرف على الأخطاء الشائعة فى لغته الأم، مما يصقل مهاراته فى الترجمة، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على اكتساب مهارات لغوية عالية ومتخصصة لرفع كفاءتهم في كتابة المقال والترجمة التحريرية والشفهية، وتنمية المهارات المهنية للدارسين من خلال التدريب المكثف على الترجمة التحريرية والشفهية، بهدف إعداد كوادر من المترجمين تفى باحتياجات سوق العمل، وتخريج كوادر جديدة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة واستخدامها فى مجال الترجمة.

كما أكدت على أن خريجي تلك البرامج يحظوا بمجالات عمل واسعة، حيث يوجد إقبال كبير من الشركات والمؤسسات والسفارات على توظيف خريجي كلية الألسن في مجالات مختلفة ومنها على سبيل المثال: الترجمة بأنواعها التحريرية والفورية وترجمة الأفلام ، وظائف السلك الدبلوماسي والوظائف الإدارية بالسفارات، الإرشاد السياحي وشركات السياحة والطيران والضيافة الجوية، وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتليفزيون، شركات الاتصالات وخدمة العملاء، شركات خدمات الحاسب الآلي والتكنولوجيا، وشركات التصدير والاستيراد.

وعن الشروط العامة للقبول ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية أو الشهادات العربية المعادلة.

2- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن المعلن من مكتب التنسيق .

3- يجب على الطالب إحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة.

4- يقدم الطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أصل الأوراق المطلوبة لإدارة شئون الطلاب بالكلية ، ثم يسحبون ملفًا من إدارة برامج الساعات المعتمدة مع سداد رسوم الامتحانات المقررة.

طريقة التحويل الى كلية الألسن بجامعة عين شمس

5- يقوم الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن، ولم يرشحوا للكلية من مكتب التنسيق، بإحضار صورة شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة لأخذ الموافقة من عميد الكلية لفتح ملف تحويل ورقي إلى مكتب تنسيق جامعة عين شمس وسداد رسوم التحويل علما بأنه لن يقبل التحويل إلا بعد اجتياز الاختبارات الموضحة أدناه وبعد سداد رسوم الامتحان بالكلية.