تنسيق الجامعات ٢٠٢١.. بدء التنسيق الإلكتروني بمعامل آداب عين شمس..غدا

أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس استعداد الكلية لبدء المرحلة الأولى لأعمال التنسيق الإلكترونى بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .



تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،حيث أنه من المقرر أن تبدأ أعمال التنسيق الالكترونى يوم السبت٢١ من الشهر الجاري وحتى يوم الأربعاء ٢٥ منه، من خلال تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية، والتي تبلغ 3 معامل لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت إدارة الكلية بتوفير مجموعة من الارشادات للإجابة عن جميع استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

كما أكد عميد الكلية أن إدارة الكلية تستعد لاستقبال الطلاب وتوفر لهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم ، بالإضافة إلى عمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء الأمور.





وقالت ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، إن الكلية تحرص على طباعة الملصقات الإرشادية للطلاب، فضلا عن تجهيز شاشات إليكترونية لارشاد الطلاب بخطوات تسجيل الرغبات وقواعد التنسيق.

وأوضحت وكيلة الكلية أن كل معمل يضم 30 جهاز كمبيوتر مزودة بالطابعات وخدمة الإنترنت، لتسهيل التسجيل الإلكترونى للرغبات، لافته إلى أن المعامل مكيفة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب فضلا عن فتح مدرجات لاستقبال أولياء الأمور.

و تقدم الخدمة مجانا للطلاب ، فضلا عن توفير عدد من الموظفين المدربين لمساعدة الطلاب خلال كتابة الرغبات.