لعشاق السرعة والانطلاق .. تنافس قوي بين ريماك وتسلا | فيديو

تحظى سباقات السرعة و الانطلاق بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، حيث تتعالى أصوات المحركات لتعلن كل مركبة عن القدرات الخاصة بها، سواء كان من ناحية الفنية الخاصة بقوة المحرك و مهام الحركة، أو عبر عنصر التصميم الهيكلي الذي يأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع.

تنافس قوي بين ريماك نيفيرا وتسلا اس بلايد

ظهرت النسخة ريماك نيفيرا الخارقة، و ايقونة تسلا صاحبة طراز اس بلايد، في مقطع فيديو نشر عبر موقع يوتيوب الشهير، من خلال قناة DRAG TIMES المتخصصة في هذا المجال، حيث استعرضت كلا من النسختين قدراتهم الخاصة بالتسارع و الانطلاق، وذلك داخل ثلاثة انطلاقات قوية.

استطاعت ريماك نيفيرا أن تنتهي الجولة الأخيرة من السباق في توقيت زمني يقدر بـ 8.5 ثانية فقط، مقارنة بالنسخة تسلا اس بلايد و التي تمكنت من ملاحقتها خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية، و بهذه النتيجة و قبل مشاهدة المقطع التنافسي، نستعرض سويًا قدرات كلا من السيارة تسلا اس بلايد و ريماك نيفيرا.

تعتمد النسخة الجديدة من تسلا اس بلايد على محرك بقوة 1.020 حصان، مع سرعة قصوى تقدر بـ 322 كيلومتر في الساعة، بينما تصل من وضع الثبات إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 1.99 ثانية، حيث تقطع مسافة الربع ميل خلال 9.23 ثانية فقط عند 250 كم/ساعة.

أما عن قدرات ريماك نيفيرا فهي تعتمد على 4 محركات كهربائية، تستطيع أن تولد قوة قدرها 1.914 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 2.360 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 412 كيلومتر في الساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 1.97 ثانية فقط.