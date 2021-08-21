عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق السرعة والانطلاق .. تنافس قوي بين ريماك وتسلا | فيديو

لعشاق السرعة و الانطلاق
لعشاق السرعة و الانطلاق .. تنافس قوي بين ريماك وتسلا

تحظى سباقات السرعة و الانطلاق بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، حيث تتعالى أصوات المحركات لتعلن كل مركبة عن القدرات الخاصة بها، سواء كان من ناحية الفنية الخاصة بقوة المحرك و مهام الحركة، أو عبر عنصر التصميم الهيكلي الذي يأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع.

 

تنافس قوي بين ريماك نيفيرا وتسلا اس بلايد

 

ظهرت النسخة ريماك نيفيرا الخارقة، و ايقونة تسلا صاحبة طراز اس بلايد، في مقطع فيديو نشر عبر موقع يوتيوب الشهير، من خلال قناة DRAG TIMES المتخصصة في هذا المجال، حيث استعرضت كلا من النسختين قدراتهم الخاصة بالتسارع و الانطلاق، وذلك داخل ثلاثة انطلاقات قوية.

 

استطاعت ريماك نيفيرا أن تنتهي الجولة الأخيرة من السباق في توقيت زمني يقدر بـ 8.5 ثانية فقط، مقارنة بالنسخة تسلا اس بلايد و التي تمكنت من ملاحقتها خلال فترة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية، و بهذه النتيجة و قبل مشاهدة المقطع التنافسي، نستعرض سويًا قدرات كلا من السيارة تسلا اس بلايد و ريماك نيفيرا.

 

تعتمد النسخة الجديدة من تسلا اس بلايد على محرك بقوة 1.020 حصان، مع سرعة قصوى تقدر بـ 322 كيلومتر في الساعة، بينما تصل من وضع الثبات إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 1.99 ثانية، حيث تقطع مسافة الربع ميل خلال 9.23 ثانية فقط عند 250 كم/ساعة.

 

أما عن قدرات ريماك نيفيرا فهي تعتمد على 4 محركات كهربائية، تستطيع أن تولد قوة قدرها 1.914 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 2.360 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 412 كيلومتر في الساعة، و بهذه الإمكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 1.97 ثانية فقط.

السرعة الانطلاق ريماك نيفيرا تسلا اس بلايد ريماك نيفيرا وتسلا اس بلايد

ترشيحاتنا

جنش يثير أزمة.. كارتيرون يقرر استبعاده.. والنائب يرفض وحسين لبيب يتوعد

البنتاجون : استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب

لعشاق السرعة والانطلاق .. تنافس قوي بين ريماك وتسلا | فيديو

سائحة تشتكي من صياح الديوك ونهيق الحمير بإسبانيا.. وهذا رد المسؤولين عليها

حق تسمية المولود .. دار الإفتاء توضح للأب أم للأم ؟

للبحث عن الكلمات الرئيسية الرائجة.. سناب شات يطلق أداة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم

أحمد موسى عن ضربة جزاء الزمالك: ألقِ نفسك بمنطقة الجزاء تحصل على هدية

بث مباشر .. مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

السعودية.. قرار عاجل بشأن ماء زمزم

أفضل طريقة للنوم في دقيقة بدون أرق

بيان جديد من السودان بشأن منسوب النيل

أخبار الرياضة.. تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا.. حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليوناً و650 ألف جنيه.. موقف زياش من البقاء فى تشيلي ونتائج كوبا ليبرتادوريس

إصابة زوجة عصام الحضري في حادث سيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ ومختلف.. طريقة عمل الجلاش بالعسل والطحينة

للسيدات فقط.. تفاصيل مسلسل نادين نسيب نجيم صالون زهرة.. صور

بعد تحذير هيئة الغذاء الأمريكية.. احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

علي الحجار يشدو بأغانيه الطربية بصحبة جمهور محكى القلعة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جت سلامات.. وائل الإبراشي يكشف تطورات حالته الصحية

25 يومًا .. معاناة أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في المستشفى

لطلب غريب.. تفاصيل محاولة اقتحام الكونجرس بـ سيارة مشبوهة

فيديو جراف.. بالتقسيط .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (3)

بيري محمد تكتب: مسرح عبدالوهاب يتألق بعروضه الفنية

ليلى موسي تكتب: أفغانستان.. نهاية التطرف أم بؤرة لتجميع الإرهاب؟

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

أكشن الأمريكان وطالبان

محمد أرسلان

«كابول».. انتعاش الإسلام السياسي

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ