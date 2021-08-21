عبدلله جمعة : 4 سنين بـ 7 بطولات مع نادي الزمالك العريق

نشر عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك صورة جديدة ، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

و علق عبدلله جمعة علي الصورة قائلا : الحمدالله و بفضل الله انهارده تمت ٤ سنين داخل جدران نادي الزمالك العريق و بشكر ربنا ان ربنا كرمني ب ٧ بطولات مع نادي الزمالك واتمني الاستمرار داخل بيتي واحب اشكر جمهور نادي الزمالك الكبير علي دعمهم لي والقادم افضل ان شاء الله.

يستعد فريق الكرة الأول بنادى نادى الزمالك لمباراته القادمة الحاسمة فى التتويج بلقب بطولة الدورى الممتاز أمام نظيره الإنتاج الحربي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 9 مساء على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى.

ويحتاج الزمالك للفوز فى هذه المباراة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الاهلى القادمة أمام الجونة.

وحقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أحمد محسن في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق فقط نجح اشرف بن شرقي في ادراك التعادل بعد عرضية من شيكابالا سددها سيف الدين الجزيري لترتد الي بن شرقي الذي وضعها في شباك سيراميكا.

وسجل احمد زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة الجزاء التي تسبب فيها ونجح في احرازها ببراعة كبيرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما تجمد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.