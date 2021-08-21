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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

90 منحة مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة من جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تخصيص 90 منحة مجانية كاملة لـ 30 الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة بالاضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات الباذغة، واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية ويؤدي إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تمتلك منصة تعليمية تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة 90 منحة مجانية المصروفات الدراسية الخشت

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