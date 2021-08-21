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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.....جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الاولى لتسجيل رغباتهم اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستقبل معامل تنسيق جامعة القاهرة اليوم ، طلاب الثانوية العامة 2021 بالمرحلة الاولى بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقى أمس النتائج النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021 ، كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحد الادنى للمرحلة الاولى بالنسبة للشعبة العلمية والشعبة الادبية .


أعلنت جامعة القاهرة عن الاستعداد الكامل لمراحل التنسيق الثلاث ، كما قامت بتجهيز المعامل الخاصة بالتنسيق الالكترونى  بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.


كما قامت جامعة القاهرة بتجهيز المعامل بالشكل المميز ، لاستقبال أكبر عدد من الطلاب وأولياء الأمور وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

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يترقب طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي علوم توقعات تنسيق الجامعات 2021  وسط أجواء من القلق التي تسيطر بسبب انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام.


 

فتح موقع التنسيق لطلاب المرحلة الأولى.. سجل عبر هذا الرابط

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الاولى  عبر هذا الرابط

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وذلك بعد أن تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للمرحلة:-

- الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثرأي بنسبة 88.41% فأكثر 22954
-  الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثرأي بنسبة 80.00 % فأكثر 16293
- الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر 79033
- الإجمـــــــــالي 118280
وأشارت الوزارة أنه في ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء كليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2021 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

 

وأعلن موقع صدى البلد عن إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، مؤكدا أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد ظهر اليوم بعد انتهاء مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط هنا 
 

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021.

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