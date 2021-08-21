أزمة اللقاحات والسفر للخارج| عضو لجنة الفيروسات: سينوفاك فعال والمشكلة سياسية بالأساس

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قلق لدى المصريين المسافرين للخارج، بسبب الحصول على لقاح كورونا، وذلك لآن هناك دول لا تعترف بلقاح "سينوفاك"، وتمنع دخول المواطنين بشكل عام إلى البلاد حال الحصول على هذا اللقاح فقط، ومنهم السعودية و الكويت و أمريكا.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارا عاجلا خلال ساعات بشأن المصريين العاملين فى الخارج، وحصولهم على لقاح كورونا.

اعتماد الصحة العالمية

وتسبب هذا الموضوع في حالة من القلق والجدل لدى المصريين المسافرين بالخارج، وإمكانية إتمام سفرهم، بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية كانت قد اعتمدت لقاح سينوفاك، ومنحت البلدان والممولين والوكالات المشترية والمجتمعات المحلية ضمانات بأنه يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بأمنه والفعالية والتصنيع.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن السبب الرئيسي في منع بعض الدول الأفراد الملقحين بـ لقاح سينوفاك، وليس بسبب قدرة اللقاح على الشفاء والوقاية من كورونا، وإنما يرجع السبب إلى المشكلات والخلافات السياسية بين تلك الدول والشركة أو البلد المصنعة.

المشكلة سياسية

وأضافت أنور خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لقاح سينوفاك لا يتم رفضه بسبب مشاكل طبية وصحية، لأن هناك العديد من الدول التى تعتمد عليه، والدولة التي أنتجته، وبالتالي فإن المشكلات سياسية لأن كل دولة تريد نشر اللقاح التى تنتجه ومنافسة اللقاحات الأخرى.

وأوضحت أنه المشكلة لا تكون مع الأفراد الذين حصلوا على لقاح سينوفاك وإنما مع اللقاح نفسه والدولة التى صنعته.

كان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قد كشف أيضا أن السبب الرئيسي في عدم اعتماد بعض الدول اللقاحات المتوفرة في مصر، هو سبب سياسي وليس له علاقة بالفاعلية.

وأضاف عوض تاج الدين خلال تصريحات إعلامية، أن هيئة الدواء المصرية لا تفرج عن أي لقاح إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام، مؤكدا أن جميع اللقاحات التي تعطى في مصر آمنة ولا يوجد بها مشكلات، ومصر بها اللقاحات المعتمدة من جميع الدول ويتم توفيرها للمسافرين.

وأشار إلى أن هذه الفترة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بسبب فتح بعض الدول المجال لـ دخول المواطنين.