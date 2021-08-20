هل مصر بها لقاحات لـ المصريين المسافرين للخارج.. مستشار الرئيس يحسم الأمر

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك قلق لدى المصريين المسافرين للخارج، بسبب الحصول على لقاح كورونا، وذلك لآن هناك دول لا تعترف بلقاح “سينوفاك” وتمنع دخول المواطنين بشكل عام إلى البلاد حال الحصول على هذا اللقاح فقط، منهم السعودية و الكويت و أمريكا.



وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارا عاجلا خلال ساعات بشأن المصريين العاملين فى الخارج، وحصولهم على لقاح كورونا.

كما رد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن وزارة الصحة توفر شهادات صحية موثقة لتقديمها للدول بالخارج متضمنة الإفادة بالحصول على لقاح كورونا.



وأضاف عوض تاج الدين ، أن المواطنين المسافرين للخارج عليهم أن يطمئنوا ويعلموا أن الدولة لديها اللقاحات المعتمدة من جميع الدول.



المواطنين الذين تم تطعيمهم فى قارة إفريقية لم يصلو لـ 2%، ولكن مصر تقوم بتطعيم أعداد كبيرة من المواطنين.



ولفت إلى أن إقبال المواطنين المصريين على لقاحات كورونا أمر مفرح، و الدولة مستعدة لتوفير اللقاحات لكل المتقدمين من المواطنين للحصول على اللقاح.



وأشار إلى أن لجنة مكافحة فيروس كورونا نجحت فى تخفيض سعر لقاح جونسون اند جونسون المستورد.



وكشف أن هيئة الدواء المصرية لا تفرج عن أى لقاح إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام.



