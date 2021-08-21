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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسرح ضخم ومها أحمد خطفت الأضواء

شاهد... لقطات من حفل محمد رمضان الجماهيري بالساحل الشمالي

محمد رمضان
محمد رمضان

كعادته قدم الفنان محمد رمضان، واحدة من أكثر حفلاته جماهيرية في الساحل الشمالي، بعدما رفع لافتة أقوى حفل في مصر، ليتحقق الشعار بالفعل على أرض الواقع، ويقدم حفل كامل العدد.

 

ويرصد “صدى البلد” في التقرير التالي لقطات من الحفل الساهر الذي تم إحياءه ليلة أمس الجمعة 20 أغسطس. 

حفل محمد رمضان 

حفل محمد رمضان كامل العدد 

أشعل محمد رمضان، حماس جمهور حفله الغنائي في أحد القري السياحية بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وذلك بأغانيه المتنوعة.

 

ورفع الحفل، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره عدد غير مسبوق من الجمهور، وقدم "رمضان" خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور الغناء.

 

الحفل إنتاج شركة MR1 والمنتج أحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، بالتعاون مع شركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي، و Power point لقناة مزيكا، ولايت سيستم وشاشات شركة هاي لايت جروب - حامد عرفة، ومهندس صوت عماد نبيل، واستيدج تامر فوزي، ومصمم راقصين هادي عواضة، ومنتج فني محمد سعيد، وأسست بروديوسر عبد الرحمن محسن البغدادي، واستايلست بثينة، وألعاب نارية سامي يوسف.

 

وصمم الاستيدج، خصيصا لهذا الحفل الكبير، ليصبح أكبر استيدج في مصر والشرق الأوسط، كما أقيم الحفل تحت إشراف شركة MR1 برودكشن لمديرها محمود رمضان ومستشارها المالي عبد الغني شوشة.

تجهيزات ضخمة لمسرح حفل محمد رمضان

تجهيزات ضخمة لمسرح حفل محمد رمضان ولقطات من البروفات

وكان استعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفله الغنائي ليلة أمس في الساحل الشمالي، حيث أجرى بروفات مكثفة، كما شهد المسرح تجهيزات ضخمة إستعداداً للحفل.

 

وقدم محمد رمضان عدد من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها :“نمبر وان”، “الملك”، "مافيا"، “فيروس”، "بوم بوم"، "انساي”، "السلطان"، "انت جدع"، "كورونا فيروس"، "يلا بينا"، "مصباح علاء الدين"، "أنا البطل"، "ثابت"، و“على الله”.

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مها أحمد ترقص مع ابنها فى حفل محمد رمضان بالساحل

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حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان بالساحل

حقيقة اقتحام حفل محمد رمضان بالساحل

وأكدت مصادر مطلعة أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن اقتحام الجماهير حفل الفنان محمد رمضان المُقام بالساحل الشمالى بمطروح، حيث انتظم الحفل وعدم وجود أية تداعيات.

 

وكان أشعل الفنان محمد رمضان ، حماس جمهور حفله الغنائي فى إحدى القرى الكبرى  بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وذلك بأغانيه المتنوعة.

 

مها أحمد ترقص مع ابنها فى حفل محمد رمضان بالساحل

ونشرت الفنانة مها أحمد، عدة فيديوهات عبر قصتها على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت فى الفيديوهات وهي ترقص مع إبنها فى حفل محمد رمضان من الساحل.

 

وأشعل الفنان محمد رمضان ، حماس جمهور حفله الغنائي فى إحدى القرى الكبرى بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وذلك بأغانيه المتنوعة.

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