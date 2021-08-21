تونس.. القبض على النائب لطفي علي بتهمة الفساد

أفادت وسائل إعلام تونسية بقيام وحدة أمنية مختصة في أحد أحياء تونس العاصمة، بالقبض على النائب البرلماني عن حزب تحيا تونس، لطفي علي.

وقالت قناة "نسمة" التونسية، إن توقيف النائب لطفي علي يأتي تنفيذا لمنشور تفتيش صدر في حقه على خلفية القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات فساد في صفقات نقل الفسفاط.

وأوضحت مصادر تونسية أن من بين المشتبه بهم أيضا في القضية وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق سليم الفرياني.

وفي وقت سابق، كشف القضاء التونسي تورط العشرات من نواب البرلمان في قضايا فساد مالية، تم تحريكها من طرف النيابة العمومية بعد رفع الحصانة عن النواب.

وقال محسن الدالي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، إن عددا من النواب تعلقت بهم قضايا تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة الأمانة وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي.

وأضاف أن هؤلاء النواب سيمثلون أمام القضاء، مشيرا إلة أن عدد الملفات الواردة على المحكمة الابتدائية في تونس فاق الــ 30 ملفا، بينهم ملفات لأربعة نواب متهمين في قضايا شيكات دون رصيد.