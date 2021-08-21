تونس.. حركة النهضة تدعو للتحقيق في التخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية

دعا المتحدث باسم حركة النهضة فتحي العيادي، النيابة العامة التونسية إلى التحقيق في التخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وفي تصريحات لإذاعة "موزاييك"، اليوم السبت، قال العيادي إن الحركة منشغلة بما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وتدعو النيابة العمومية إلى التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام باعتبار أنها ملفات تستهدف أمن البلاد وأمن رئيس الجمهورية.

وتعليقا على تصريح سعيّد حول اعترافه بما يسمى "خارطة طريق"، أكد المتحدث باسم "النهضة" أن عراقة الدولة التونسية تفرض تسييرها وفقا لوجهة عمل ورؤيا للمستقبل، معتبرا أنه دون خارطة طريق ودون حوار لا يمكن لتونس أن تكون في وضع أفضل.

وتابع أن خارطة الطريق يحب أن تنص على رفع الإجراءات الاستثنائية وعودة البرلمان وتشكيل حكومة "ولما لا إجراء انتخابات تشريعية مبكرة" وفق تعبيره.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن أنه "لا يخاف إلا رب العالمين"، في كلمة وجهها إلى أشخاص اتهمهم بالكذب والتعرض لأعراض غيرهم والقول بأن مرجعيتهم الإسلام.

وأضاف متسائلا خلال إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة: "أين هم من الإسلام ومن مقاصده كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون؟ الكذب لديهم أصبح من أدوات السياسة".

وأضاف: "أقول لهم أعرف ما تدبرون.. أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين وبالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل والدماء.. سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين".