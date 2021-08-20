تونس: فرض حجر صحي شامل على جميع الوافدين اعتبارا من 25 أغسطس

قررت السلطات التونسية ، إخضاع جميع الوافدين إلى البلاد لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام مع استثناء من تلقي التلقيح منهم، وذلك اعتبارا من يوم 25 أغسطس الجاري.



وذكر رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية، محمد الرابحي، في تصريحات صحفية، اليوم /الجمعة/ - أن وزارة الصحة تعمل، بالتنسيق مع وزارة السياحة، على ضبط قائمة النزل المنخرطة في عملية الحجر الصحي الإجباري لنشرها لاحقا للعموم، مبينا أن العمل جار حاليا لتحديد أدوار كافة المتدخلين في مختلف مراحل هذه العملية على غرار نقل المسافرين والتثبت من الوثائق في نقاط العبور وغيرها.