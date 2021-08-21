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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق القبول بالجامعات 2021|لراغبى دراسة الإعلام.. 6 بدائل في تسجيل الرغبات

كلية الاعلام
كلية الاعلام

أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمي، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات ابتداء من اليوم السبت 21 أغسطس 2021 .

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على الطلاب تسجيل رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قام برصد تساؤلات واستفسارات الطلاب بشأن التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، وقام بالإجابة عن هذه الأسئلة وعرضها على الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق ومسئولي مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد.

أعقب ذلك تبسيط وتعريف الطلاب بإجراءات التنسيق للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، في شكل أسئلة وإجابات بشكل يَسهُل على الطلاب استيعابها وسيتم إتاحة هذا الدليل للطلاب على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة http://mohesr.gov.eg وإتاحته للطلاب لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

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تنسيق الجامعات 2021.. التعليم العالي: إنشاء وبدء الدراسة في كليات جديدة

وقد أوضحت وزارة التعليم العالى ان الحد الأدنى فى التنسيق بالمرحلة الاولى لطلاب : 

 

الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41%.

الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 %.

الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73%.

 

و ننشر لراغبى الدراسة بمجال الاعلام بدائل كلية الاعلام التى يمكن الاستعانة بها  فى حال  انه لم يحصل على مجموعها : 

 

الالتحاق بأعلام بأحدى الجامعات الخاصة

الالتحاق بالاعلام بأحدى الجامعات الاهلية 

الالتحاق بأحدى معاهد الاعلام الخاصة 

الالتحاق بكلية الاداب قسم اعلام 

الالتحاق بكلية التربية النوعية قسم اعلام تربوى 

الالتحاق بدراسة التصوير و الاخراج  بكليات الفنون و السينما 

الاعلام كلية الإعلام تنسيق القبول بالجامعات 2021 تنسيق المرحلة الاولى تنسيق 2021 التعليم العالي

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