تنسيق القبول بالجامعات 2021.. لراغبى دراسة الألسن واللغات.. 5 بدائل أمامكم

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021، وللطلاب راغبي التسجيل يمكن زيارة عبر هذا الرابط.

وتوافد طلاب الثانوية العامة إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم بـ تنسيق المرحلة الاولى 2021 التى بدأت اعتباراً من اليوم السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 25/8/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالى ان الحد الأدنى فى التنسيق بالمرحلة الاولى لطلاب :

الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41%.

الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 %.

الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73%.

وننشر لراغبى الدراسة بمجال اللغات و الترجمة و كلية الالسن بدائل الكلية التى يمكن الاستعانة بها فى كتابة الرغبات :

دراسة اللغات و الترجمة باحدى الجامعات الخاصة

دراسة اللغات و الترجمة باحدى الجامعات الاهلية

دراسة اللغات و الترجمة باحدى معاهد اللغات الخاصة

الدراسة بكلية التربية بأحدى اقسام اللغات

الدراسة بكلية الاداب باحدى اقسام اللغات

قواعد تنسيق المرحلة الأولى 2021