تنسيق القبول بالجامعات 2021.. لراغبى دراسة الألسن واللغات.. 5 بدائل أمامكم

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2021، وللطلاب راغبي التسجيل يمكن زيارة عبر هذا الرابط.
وتوافد طلاب الثانوية العامة إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم بـ تنسيق المرحلة الاولى 2021 التى بدأت اعتباراً من اليوم السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 25/8/2021.
وأوضحت وزارة التعليم العالى ان الحد الأدنى فى التنسيق بالمرحلة الاولى لطلاب :
الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41%.
الشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 %.
الشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73%.
وننشر لراغبى الدراسة بمجال اللغات و الترجمة و كلية الالسن بدائل الكلية التى يمكن الاستعانة بها فى كتابة الرغبات :
دراسة اللغات و الترجمة باحدى الجامعات الخاصة
دراسة اللغات و الترجمة باحدى الجامعات الاهلية
دراسة اللغات و الترجمة باحدى معاهد اللغات الخاصة
الدراسة بكلية التربية بأحدى اقسام اللغات
الدراسة بكلية الاداب باحدى اقسام اللغات
قواعد تنسيق المرحلة الأولى 2021
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.
- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.