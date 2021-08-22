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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|الصناعة: جولات رقابية على المواقع التعدينية ورصد 116 مخالفة في يوليو

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية خلال شهر يوليو الماضي، عدداً من الجولات الميدانية للرقابة على المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى رصد نحو (116) مخالفة لنظام الاستثمار التعديني، واتخاذ الإجراء المناسب لها.


وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية “ واس”، أن الجولات الرقابية التي نفذتها شملت نحو (48) موقعاً في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى رصد مخالفات لاستغلال الخامات تنوّعت ما بين خام البحص بإجمالي مخالفات بلغت (55) مخالفة، والرمل العادي بعدد (38) مخالفة، بينما تم ضبط نحو (7) مخالفات لاستغلال خام رمل السيليكا، و (10) مخالفات لاستغلال مواد الردميات، بينما جرى رصد 6 مخالفات في استغلال مواد الجبس، والرخام والحجر الجيري والطين.

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وذكرت الوزارة في بيانها، أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي المواقع المخالفة، مؤكدةً أنها تسعى من خلال هذه الجولات للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لھا وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.


وأشارت إلى أن المنطقة الشرقية تشكل النسبة الكبرى من إجمالي المخالفات المرصودة بنحو 35 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 32 مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ19 مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ16 مخالفة.


ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.
 

اقتصاد السعودية وزارة الصناعة والثروة المعدنية الرقابة التعدينية اخبار الخليج مال واعمال

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