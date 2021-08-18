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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| الهيئة الملكية بينبع توقع عددًا من العقود الاستثمارية

ارشيفية
ارشيفية

وقعت الهيئة الملكية بينبع مؤخرًا عددًا من العقود الاستثمارية التنموية مع عدد من الجمعيات الخيرية والشركات الوطنية.
وشمل العقد الأول التوقيع مع (جمعية المدينة للتوحد) لمدة (30) سنة وذلك لإنشاء وتشغيل محلات تجارية بمساحة (2,654.93) م 2 بحي الجار بمدينة ينبع الصناعية، وذلك ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار والتسهيل والدعم للمؤسسات الوطنية والمجتمعية.


وتضمن العقد الثاني اتفاقية استثمارية مع مؤسسة إحدى الشركات الوطنية لخدمات الإعاشة لإنشاء وتشغيل مطعم بالواجهة البحرية على مساحة (2,356.39) م 2 ومدة العقد (30) سنة، أما العقد الثالث فكان اتفاقية استثمارية لمدة (10) سنوات مع مؤسسة وطنية مختصة بالمشروبات وذلك لإنشاء وتشغيل مقهى بالواجهة البحرية على مساحة (60.45) م 2.


وشمل العقد الرابع اتفاقية استثمارية مع شركة وطنية في مجال العقارات والمقاولات لمدة (40) سنة لإنشاء وتشغيل مركز تجاري متعدد الاستخدامات بحي الفيصل على مساحة (50,483.63) م 2.


ويأتي ذلك في إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار الذي يؤكد سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية، واستكمال معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية، سعيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

اقتصاد السعودية اليوم الهيئة الملكية بينبع الشركات الوطنية لخدمات الإعاشة شركة وطنية في مجال العقارات والمقاولات مركز تجاري متعدد الاستخدامات بحي الفيصل

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