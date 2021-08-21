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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد رمضان يتجاهل وفاة حماته ويعلن عن حفل جديد في السعودية

صدى البلد

توفيت اليوم والدة زوجة الفنان محمد رمضان .

وتجاهل محمد رمضان خبر الوفاة وأعلن عن حفل جديد بالسعودية عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب محمد رمضان الجمهور السعودى الغالى انتظرونى قريبا هنعملها تانى قريب".

محمد رمضان يحيي حفلا في الساحل الشمالي: 

وقدم الفنان محمد رمضان، واحدة من أكثر حفلاته جماهيرية في الساحل الشمالي، بعدما رفع لافتة أقوى حفل في مصر، ليتحقق الشعار بالفعل على أرض الواقع، ويقدم حفلا كامل العدد.

ويرصد “صدى البلد” في التقرير التالي لقطات من الحفل الساهر الذي تم إحياه ليلة الجمعة 20 أغسطس.

حفل محمد رمضان كامل العدد 

أشعل محمد رمضان، حماس جمهور حفله الغنائي في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي وحمل عنوان "أقوى حفل في الساحل"، بأغانيه المتنوعة.

ورفع الحفل، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره عدد غير مسبوق من الجمهور، وقدم "رمضان" خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور الغناء.

وأكدت مصادر مطلعة أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن اقتحام الجماهير حفل الفنان محمد رمضان المُقام بالساحل الشمالى بمطروح، حيث انتظم الحفل وعدم وجود أية تداعيات.

وأشعل الفنان محمد رمضان ، حماس جمهور حفله الغنائي فى إحدى القرى الكبرى  بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، بأغانيه المتنوعة.

مها أحمد ترقص فى حفل محمد رمضان 

ونشرت الفنانة مها أحمد، عدة فيديوهات عبر قصتها على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فى الفيديوهات وهي ترقص مع إبنها فى حفل محمد رمضان من الساحل.

وأشعل الفنان محمد رمضان ، حماس جمهور حفله الغنائي فى إحدى القرى الكبرى بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، وذلك بأغانيه المتنوعة.

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