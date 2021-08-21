أخبار الفن| حقيقة تجسيد دينا لشخصية السيدة زينب.. تطورات حالة عادل الفار الصحية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها لقطات من حفل محمد رمضان بالساحل، عادل الفار يكشف تطورات حالته الصحية، دينا توضح حقيقة تجسيدها شخصية السيدة زينب، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام - الإعلان التشويقي لـ كليب "عليه ابتسامة" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، معلنة عن طرحه قريبًا خلال الفترة المُقبلة، وتغني فيه باللهجة الخليجية.

يترقب عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة، إعلان الكليات المرشحين لها من قبل مكتب تنسيق الجامعات 2021، وكما هو حالهم في الوقت الحالي ، عاش كثير من النجوم هذه اللحظات التي يعيشها طلاب الثانوية العامة.

كشفت الفنانة دينا عن بعض التفاصيل حول مسلسل “السيدة زينب، وذلك عبر تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك".

وكتبت دينا: “ #السيدة_زينب مسلسل اجتماعي وليس دينيا، وقيامى بتجسيد شخصية السيدة زينب أمر غير صحيح بالمرة، والمسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور فى حى السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحى العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية”.



وأضافت: "المسلسل يدور فى إطار اجتماعى بحت وليس له أى علاقة بالدين، وأنا بمثل دور لسيدة محجبة، المسلسل بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغنى وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى".

نشرت الفنانة مها أحمد عدة فيديوهات عبر قصتها على موقع التواصل الإجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فى الفيديوهات و هي ترقص مع إبنها فى حفل محمد رمضان من الساحل.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - برومو ميني ألبوم يقولون للفنان نبيل شعيل ، معلنة عن طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ولم تكشف شركة روتانا عن تفاصيل الألبوم أو أغنياته أو الموعد المحدد لطرحه، ولكنها علقت على البرومو التشويقي: «‫#يقولون‬ انه نبض الكويت ‫#نبيل_شعيل‬ عنده ميني البوم قريبا».

كشف الفنان عادل الفار تطورات حالته الصحية، وطمأن الجمهور على حالته مؤكدا أنها أصبحت مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد احتجازه في إحدى المستشفيات خلال الفترة الأخيرة.

وقال عادل الفار في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه خرج من المستشفى بعد تلقي العلاج والخضوع للفحوصات الطبية، من إشاعات وتحاليل، مشيرًا إلى أن الأطباء ألزموه بالحرص على تناول الدواء بانتظام.

كعادته قدم الفنان محمد رمضان واحدة من أكثر الحفلات جماهيرية في الساحل الشمالي، بعدما رفع لافتة أقوى حفل في مصر، ليتحقق الشعار بالفعل على أرض الواقع، ويقدم حفل كامل العدد، ويرصد صدى البلد في التقرير التالي لقطات من الحفل الساهر الذي تم إحياءه ليلة أمس الجمعة 20 أغسطس.