من الرقص لغلق التعليقات.. القصة الكاملة للمعركة الكلامية بين مها أحمد والجمهور

نشرت الفنانة مها أحمد عدة فيديوهات عبر قصتها على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مها أحمد في الفيديوهات وهي ترقص مع إبنها فى حفل محمد رمضان في الساحل.

وبعدما طرحت مها أحمد الفيديو الذي علقت عليه: "واحشنى التنمر أوى، خمسة وخميسة بالمرة بقى، هما متنمرون إذا هما مغلولوووون إذا أنا موجود"، ودخلت فى معارك كلامية مع جمهورها، وردت على كل من يهاجمها حتى اضطرت لغلق خاصية التعليق على المنشور.



وأشعل محمد رمضان ، حماس جمهور حفله الغنائي فى إحدى القرى الكبرى بالساحل الشمالي التي حملت عنوان "أقوى حفل في الساحل"، بأغانيه المتنوعة.

ورفع الحفل، لافتة "كامل العدد"، حيث حضره عدد ضخم من الجمهور، وقدم محمد رمضان" خلال الحفل باقة من الأغاني ما بين الجديد والقديم، وشاركه الجمهور الغناء.