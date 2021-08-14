بعد إصابة مها أحمد برمل على الكلى.. طرق لإزالة السموم من الجسم وتطهير كليتك

عانت الفنانة مها أحمد قبل أيام من وجود «رمل على الكلى» وهو ما سبب لها آلاما في ظهرها، لتدخل على أثرها المستشفى، لتلقي العلاج وهو ما أدي لتحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى على الفور.

نصائح تساعدك على تنظيف الكلى وإزالة السموم من الجسم



ويتسبب تكون بعض الرمل على الكلى في مشاكل صحية؛ حيث انه عندما تعمل الكلى بشكل صحيح فإنها تساعد على تحقيق التوازن بين مستويات المعادن، والمساعدة في تنظيم ضغط الدم، وتصفية الدم من السموم.



وتعمل الكلى كنظام ترشيح طبيعي للجسم، حيث تقوم بإزالة الفضلات والسموم والمياه الزائدة من الدم، ويمكن لشرب الكثير من السوائل ان يدفع الكلى لتنظيف نفسها تلقائيا، وفقا لما جاء في موقع medicalnewstoday.



ويمكن لتناول بعض الأطعمة والمشروبات ان تساهم في تطهير الكلى من السموم والرمال، وذلك كي تؤدي الكلى الوظائف الأساسية التي تحافظ على صحة الجسم.



والشرط الأول في الحفاظ على صحة الكلى عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم واتباع نظام غذائي متوازن وصحي، ويشمل تطهير الكلى تناول أطعمة وأعشاب معينة قد تساعد في إزالة السموم من الجسم وتعزيز صحة الكلى بشكل أفضل، وقد تساعد النصائح التالية في تحسين صحة الكلى وتنظيفها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى:



1- شرب الماء :

يعد شرب كمية كافية من السوائل يوميًا أمرًا ضروريًا لصحة الشخص بشكل عام. الماء ضروري لهضم الطعام ، وامتصاص العناصر الغذائية ، والتخلص من النفايات والسموم ، والحفاظ على صحة الجلد ، وأداء مجموعة واسعة من وظائف الجسم الأخرى. يمكن أن يساعد استهلاك كمية كافية من الماء أيضًا في منع مشاكل الكلى ، مثل حصوات الكلى .



ووفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، يوصي العديد من المتخصصين في الرعاية الصحية شرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء سعة 8 أونصات (أوقية) يوميًا.

نصائح تساعدك على تنظيف الكلى وإزالة السموم من الجسم



2- الحد من استهلاك ملح الطعام :

ويحتاج الجسم إلى الملح أو الصوديوم، ولكن لا تستهلك الكثير من ملح الطعام لأنه يرفع ضغط الدم، والتي يمكن أن تزيد من مخاطر إصابة الشخص من الفشل الكلوي، و أمراض القلب، والسكتة الدماغية.

وأشار المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي، إلى ان الحد من استهلاك الصوديوم إلى أقل من 2300 ملليغرام يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى، ويمكن للناس تقليل تناولهم للصوديوم عن طريق تناول عدد أقل من الأطعمة المصنعة واختيار خيارات منخفضة الصوديوم أو خالية من الصوديوم.



3- إجراء تغييرات غذائية :

يمكن للأشخاص إجراء بعض التغييرات الغذائية البسيطة لتحسين صحة الكلى والصحة العامة، والإبتعاد عن استهلاك بعض الاطعمه والمشروبات التي تزيد من إصابتك بأمراض الكلى، ومن أهمها :

الأطعمة المصنعة

الكربوهيدرات المكررة

السكر والمحليات الصناعية

البروتينات الحيوانية ، مثل لحم البقر ولحم الخنزير ولحوم الأعضاء

الأطعمة عالية الصوديوم

كحول

مادة الكافيين



كما أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن ان تحافظ على صحة الكلى، وتدفعها إلى ان تقوم بوظائفها بكفاءة أعلى لذا حاول إدخالها في نظامك الغذائي، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يلي :

التوت

الفواكه الحمضية مثل الليمون والليمون والبرتقال

تفاح

منتجات الألبان قليلة الدسم

الخضروات

الحبوب الكاملة ، مثل الشعير والأرز البني ودقيق الشوفان

اللحوم الخالية من الدهون ، بما في ذلك الدجاج والمأكولات البحرية