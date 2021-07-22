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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تصدقها.. أشهر الخرافات حول حصوات الكلى

خرافات عن حصوات الكلى
خرافات عن حصوات الكلى

حصوات الكلى تتكون في جسم الإنسان، لعدة أسباب منها زيادة الوزن وتناول بعض الأدوية الطبية، كما أنه عند الإصابة بها تسبب التهاب المسالك البولية عند الرجال، ولها العديد من الأعراض مثل الحمى والقشعريرة وآلام حادة في المعدة.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز الخرافات عن حصوات الكلى.

عصير التوت البري يخلصك من حصى الكلى

ووفقا لموقع “urosurgeryhouston”، عصير التوت البري رائع إذا كنت تعاني من عدوى في المسالك البولية أو لمنعها، حيث يعمل على ترسيخ البول مما يؤدي إلى التخلص من العدوى ويمنعها، ولكن يحتوي التوت البري على كميات عالية من الأكسالات التي تسبب حصوات الكلى.

يتسبب الحليب في تكون حصوات الكلى بسبب الكالسيوم

حسم التقرير الجدل حول إصابتك بحصوات الكلى بسبب تناول الحليب يوميا، وأوصى بتناول كوبًا من الحليب مرة واحدة على الأقل يوميًا أو الزبادي. 

الصودا تسبب حصوات الكلى

الصودا والمشروبات الغازية تسبب حصوات الكلى من أشهر الخرفات التي يمكن أن يصدقها الأشخاص، ولكن هذا خاطئ فبالرغم من انها ضارة بالصحة وتسبب هشاشة العظام لكنها لا تسبب حصوات الكلى.

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