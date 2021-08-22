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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منعا للزحام.. محمد رمضان يعلن توفير 5 أتوبيسات لنقل المعزين لمسجد الشرطة

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن وجود 5 أتوبيسات لنقل المعزين فى حماته الى مسجد الشرطة. 

وقال محمد رمضان : “موجود ٥ أتوبيسات امام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس الى #مسجد_الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر حرصاً على سلامة الحضور عظم الله اجركم”. 

نقل العزاء 

قرر الفنان محمد رمضان نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة المغرب وذلك حرصا على عدم تكدس الحضور ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت توفيت والدة زوجة النجم محمد رمضان أمس.

وكان أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد عزاء والدة زوجته التي وافتها المنية مساء أمس.

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نقل عزاء حماة محمد رمضان إلى مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر

وكتب محمد رمضان عبر حسابة بإنستجرام "انا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

وتوفيت حماة محمد رمضان مساء امس السبت،  وتتواجد زوجة محمد رمضان حاليا في الساحل الشمالي برفقة أبنائها وزوجها.

وفور علمها بخبر وفاة والدتها عادت مع زوجها محمد رمضان القاهرة من أجل دفن والدتها ونقلها إلى مثواها الأخير.

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