محمد رمضان يعلن موعد ومكان عزاء والدة زوجته

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد عزاء والدة زوجته التي وافتها المنية مساء أمس.



وكتب محمد رمضان عبر حسابة بإنستجرام "انا لله وانا إليه راجعون توفيت اليوم والدة زوجتي .. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان يسكنها الله فسيح جناته .. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".



وتوفيت حماة محمد رمضان مساء امس السبت، وتتواجد زوجة محمد رمضان حاليا في الساحل الشمالي برفقة أبنائها وزوجها.

وفور علمها بخبر وفاة والدتها عادت مع زوجها محمد رمضان القاهرة من أجل دفن والدتها ونقلها إلى مثواها الأخير.