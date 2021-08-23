دعاء للتخلص من العشق والحب الحرام.. صل ركعتين وأرح قلبك بـ18 كلمة

دعاء للتخلص من العشق والحب الحرام ، لعله من أكثر الأدعية التي تحمل معها الراحة لقلوب أولئك المعذبين بالحب، كما أنها من الأدعية التي تحفظ الأحباء من الوقوع في المعصية تحت عنوان الحب فيصبحون ضحايا للشيطان، بما يجعل من دعاء للتخلص من العشق والحب الحرام طوقًا للنجاة في الدنيا والآخرة، وبوابة للطمأنينة والجبر، خاصة وأن الحب من المسائل التي تشغل أذهان الكثير من الشباب وتؤرقهم ، خاصة في وجود مزاعم بتحريم الحب وما يرتبط به من أحداث واحتفالات، حيث إن البعض لم يحرم الحب بين الرجل والمرأة فقط وإنما حتى حرموا الاحتفال بعيد الحب وتبادل الهدايا فيه لغير الزوجين، زاعمين أنه من البدع، بما يولي أهمية كبيرة ويجعل دعاء للتخلص من العشق والحب الحرام احتياج وليس مجرد دعاء .

دعاء للتخلص من العشق والحب الحرام

دعاء للتخلص من العشق والحب الحرام ، ورد فيه أنه إذا أردت التخلص من الحب الحرام.. صل ركعتين وقل في الدعاء "اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك".. وكذلك ضع يمينك على صدرك وقل "اللهم اشرح صدري وحصن فرجي واملأ قلبي محبة لك.

وكذلك من دعاء للتخلص من العشق والحب الحرام ، أن تردد: اللهم خذه من قلبي كما أخذته من عيني وخذه من تفكيري كما أخذته من نصيبي وخذه من منامي كما اخذته من يقظتي وخذه من خيالي كما أخذته من واقعي. اللهم لا تنزل علي من الحنين ما لا طاقة لي به.. ولا تحملني من عذاب غيابه ما لا أطيق. اللهم أشفني منه كما شفيت أيوب من سقمه، وأخرجني من حكايته كما أخرجت يونس من بطن الحوت.

دعاء لشفاء القلب من الحب

اللهم أعوذ بك من عودة تكسرني أو رغبة تلوثني أو عاطفة تهزمني. اللهم لا تنزل علي من الحنين الذي ما لا طاقة لي به ولا تحملني من عذاب غيابه مالا أطيق. اللهم اغفر كل التهاء كان من اجله وكل شتات في صلاتي كان به. اللهم بشرني بنسيانه كما بشرت يعقوبا بيوسف. اللهم اشفني منه كما شافيت أيوبا من سقمه وأخرجني من حكايتة كما أخرجت يونس من بطن الحوت. اللهم لا تُسلط علي من الحنين إليه مالا طاقة لي به. اللهم أجعل فراقه فاتحة الخير في دنياي.. وفاتحة الفرح في قلبي. اللهم افقدني الذاكرة ( به ) وبصوته.. وبوجهه.. وبتفاصيله ..وبكل مايمت بصلة إليه !وأخرجني من حكايته. اللهم بشرني بــ ( نسيانه). اللهم اغفر لي كل ( دعاء ) كان به …وكل أمنية كان ( بها )!. اللهم خذه من قلبي كما أخذته من عيني وخذه من تفكيري كما أخذته من نصيبي وخذه من منامي كما اخذته من يقظتي وخذه من خيالي كما أخذته من واقعي. اللهم لا تجعل الإنشغال به فتنة دنياي ولا تجعل التفكير فيه فتنة ديني. اللهم أعوذ بك من عودة تكسرني أو رغبة تلوثني أو عاطفة تهزمني اللهم يارحمن يامقلب القلوب بين إصبعين من أصابعك انسني “فلان” كما نسيت الذى نسي اياتك. اللهم أجعل فراقه آخر مصائبي.. وأكبر مصائبي.. وأعظم مصائبي.

دعاء الرسول عن القلب والحب

دعاء الرسول عن القلب والحب ، كان من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام : «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك» ، وفيما رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وقد أعله كبار أهل العلم بالإرسال، منهم: أبو زرعة، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والألباني، قد صححه بعض الأئمة، كابن حبان، والحاكم، وابن كثير، وابن الملقن، والسيوطي.

دعاء الرسول عن القلب والحب ، أما معناه؛ قَالَ التِّرْمِذِيّ: يَعْنِي بِهِ الْحبّ والمودة؛ لِأَن ذَلِك مِمَّا لَا يملكهُ الرجل وَلَا هُوَ فِي قدرته، وَقَالَ ابْن عَبَّاس ـ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا ـ: لَا تَسْتَطِيع أَن تعدل بالشهوة فِيمَا بَينهُنَّ وَلَو حرصت، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: دلّت هَذِه الْآيَة على أَن التَّسْوِيَة بَينهُنَّ فِي الْمحبَّة غير وَاجِبَة، وَقد أخبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن عَائِشَة أحب إِلَيْهِ من غَيرهَا من أَزوَاجه، فَلَا تميلوا كل الْميل بأهوائكم حَتَّى يحملكم ذَلِك على أَن تَجُورُوا فِي الْقسم على الَّتِي لَا تحبون.

ومن دعاء الرسول عن القلب والحب

اللّهم إنّي عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضي فيّ حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو إستأثرت به في علم الغيب عِندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب همّي" رواه أحمد والحاكم وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار، وصححه الألباني .

اللّهم قِني شرَّ نفسي، وإعزم لي على أرشد أمري، اللّهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت".

اللّهم مُصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك" رواه مسلم. اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك" رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

اللّهم إنّي أسألك العافية في الدنيا والآخرة" رواه الترمذي ولفظه "سلو الله العافية في الدنيا والآخرة" وفي لفظ: "سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية" .

اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة" رواه أحمد والطبراني في الكبير.

ربِِ أعني ولا تعن علي، وأنصرني ولا تنصر علي، وأمكر لي ولا تمكر علي، وإهدني ويسّر الهدى إلي، وأنصرني على من بغى علي، ربِ إجعلني لك شكاراً، لك ذكاراً، لك مطواعاً، إليك مخبتاً أواهاً منيباً، ربِ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، وإهدِ قلبي، وسدد لساني، وأسلل سخيمة قلبي" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

اللّهم إِنِّي أَسأَلكَ حُبَّكَ، وَحُب من يُحِبّكَ، وَالعمَل الذي يُبَلِّغني حُبَّكَ، اللّهم اجعل حُبَّكَ أَحَب إِلَيَّ مِن نَفسي، وأَهلي، ومِن الماءِ البارد" روَاهُ الترمذيُّ.

حكم الحب بين الشاب والفتاة

حكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج ، عنه ورد أن ديننا يدعو للحب بكل معانيه السامية، حتى الحب بين الشاب والفتاة هو مطلوب لأننا لا نريد بيوتًا لا تقام على الحب، فعنحكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج فقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الحب هو سراج النفوس، ولكن السؤال ماذا بعد هذا الحب؟.

حكم الحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج وفيه ، يجب أولًا ألا نمنع حبًا بين شاب وفتاة ولكن نلتزم بما قاله رسول الله : «لم ير للمتحابين مثل النكاح»، وهذا يعني أن في حكم الحب بين الشاب والفتاة ، فإذا أحب الشاب فتاة فينبغي أن يذهب إلى بيت والدها ويطلب خطبتها، فالحب ليس حرامًا ولكن علينا أن نكلله بالأخلاق وتتضمن الارتباط الوثيق وهو الزواج.

حكم الاحتفال بعيد الحب

حكم الاحتفال بعيد الحب ، ورد أن الشرع لا يمنع تخصيص يوم والاحتفال فيه بـ«الحب» واعتباره مُناسبة سنوية، طالما أنها لا تتعارض مع تعاليم الدين الحنيف، كما أنه لا مانع من أن نخصص يومًا للاحتفال بالأم وإظهار مدى الحب، فكذلك لا مانع شرعًا أن نخصص يومًا في كل عام لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر»، لافتًا إلى أنه لا يشترط أن يكون هذا اليوم خاصًا بالشاب والفتاة، فقد يكون خاصًا بين الرجل وزوجته أو الرجل وأبنائه وأشقائه وأقاربه.

حكم الاحتفال بعيد الحب«هناك آراء تنادي ببدعة أو حرمة هذه المناسبات، معللين ذلك بأنها ليس لها أصول إسلامية، بل إنها من ابتكار غير المسلمين، وهذا من باب التشبه بغير المسلمين"، مؤكدًا أنه اعتراض غير صحيح لأن التشبه لا يكون إلا بنية التشبه فعلًا، وينبغي على المحتفلين بهذه المناسبة بالحرص على عدم الوقوع في ما يغضب الله عز وجل أو يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي من خلال إظهار المشاعر بشكل لائق وكلمات مهذبة، أما القول إنه ليس لدينا إلا عيدان الفطر والأضحى فكلمة عيد تطلق على الشيء الذي يعود كل عام فسمي "عيد الحب" لأنه يأتي سنويًا.

هل يحق التصريح بكلمات الحب قبل الزواج

هل يحق التصريح بكلمات الحب قبل الزواج .. ، ورد أن لـ الحب معانً كثيرة، ومنها قول الصديق لصديقه: إني أحبك، ومعناها التقدير والاحترام وأنه يقدر دور هذا الصديق في حياته، وهناك معنى آخر للحب وهو ميل قلب الشخص لغيره من الجنس الآخر، مؤكدًا أن هذا النوع لابد أن يكون مصحوبًا بنوع من الميل إلى التواصل الجسدي، وهناك نوعًا ثالثًا من معاني الحب، وهو الإعجاب الذي يعد أولى خطوات حب الميل القلبي، مؤكدًا أن تصريح الشاب أو الفتاة لغيره بالحب الذي معناه الميل القلبي، لايجوز قبل الزواج، لأن الميل القلبي يقتضي الميل التواصل الجسدي، كما أن كلام الخاطب مع مخطوبته قبل الزواج؛ جائز إن كان بالمعروف، والمشاعر التي تكمن داخل نفس الإنسان لا يحاسب الإنسان عليها، بخلاف السلوك والتصرفات التي يترجمها الشخص بناءًا على هذه المشاعر.

هل يحق التصريح بكلمات الحب قبل الزواج ، هذه المشاعر الكامنة في قلب الإنسان لابد أن يتم إحاطتها بإطار شرعي وأخلاقي؛ حتى لا يحدث تجاوز جسدي أو لفظي، ناصحا الشاب والفتاة بتأجيل التصريح بالحب قبل الزواج، معللًا بأن تكرار التصريح قد يؤدي إلى ضياع القيم التي يجب الحفاظ عليها أثناء فترة الخطبة.

دعاء مستجاب للزواج بمن تحب

1. اللهم إرزقني فلانا’ (فلانة) زوجا’ (زوجة) لي إنك علي كل شيء قدير.

2. اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب والقادر، اللهم إن كنت تعلم في فلان (فلانة) خيرا’ فزوجنيه وأقدره لي، وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي واّخرتي فاقدره لي.

3. اللهم بحق قولك: «فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا»، ارزقني زوجا’ (زوجة) تقر به عيني وتقر بي عينه.

4. اللهم بحق قولك «والله يرزق من يشاء بغير حساب» الآية 212 من سورة البقرة، وبحق قولك «بديع السموات والأرض وإذا قضي أمرا’ فإنما يقول له كن فيكون» الآية 117من سورة البقرة، وبحق قولك «إن الله علي كل شيء قدير» الآية 20 من سورة البقرة، اللهم اجمع بيني وبين فلان (فلانة) بالحق وافتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم.