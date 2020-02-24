أقل من 48 ساعة وتفتح أبواب السماء.. البحوث الإسلامية: 5 ليال يستجيب الله فيها الدعاء

قال مجمع البحوث الإسلامية ، إنه فيما ورد عن السلف الصالح –رضوان الله تعالى عنهم-، إن هناك خمس ليالي تُفتح فيها أبواب السماء، ويستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء.





وأوضح « البحوث الإسلامية » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ليلة الجمعة تُعد أولى الليالي الخمس، التي تُفتح فيها أبواب السماء، ويستجيب الله فيها الدعاء، والثانية ليلة الأضحى، والثالثة ليلة الفطر، والرابعة أول ليلة من رجب والليلة الخامسة هي ليلة النصف من شهر شعبان، موصية بالحرص على الإكثار من الدعاء في تلك الأوقات.









واستشهد بما قالَ الشافِعِيُّ رضي الله عنه : وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: «إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ» كتاب الأم للشافعي باب التكبير ليلة الفطر 1/264.



