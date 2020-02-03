يحسبونه بسيطا وهو من أكبر الذنوب.. الإفتاء تحذر من فعل شائع يقع فيه كثيرون

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك فعلاً شائعًا يقع فيه الكثير من الناس ويرونه بسيطًا، بل ويستهينون به، فيما أنه يُعد من أكبر الذنوب عند الله تعالى، منوهة بأنه قد يقترن بالشرك بالله عز وجل.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أكبر الذنوب أن يقول شخص عن شيء أنه حلال أو حرام وهو لا يدري ما حكم الله سبحانه وتعالى فيه؛ لأن هذا سوء أدب مع الله تعالى، منوهة بأنه قد قرن الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم بالشرك به.
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واستشهدت بما قال الله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» الآية 33 من سورة الأعراف.
ما هي كبائر الذنوب ؟
ما هي كبائر الذنوب ؟ تعتبر الكبائر من الأمور التي منعنا ونهانا عنها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- عن فعلها وارتكابها ، وعن ما هي كبائر الذنوب ؟ فهذه المعاصي والذنوب تختلف في درجاتها ومنها: السبع الموبقات التي ذكرها النبي –صلى الله عليه وسلم- في حديثهِ الذي يجيب عن ما هي كبائر الذنوب ؟ ، والذي روي الصحيحين البخاري ومسلم وهي : الشرك بالله ، السحر ، قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ، أكل الربا ، أكل مال اليتيم ، التولي يوم الزحف (الهروب من الجهاد في سبيل الله) ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ومن أكبر هذه الكبائر الشرك بالله تعالى فهو الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى يوم القيامة وهو الهلاك الأعظم ويخلّد في النار أبدآ .
ما هي كبائر الذنوب ؟ تعتبر الكبائر من الأمور التي منعنا ونهانا عنها الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- عن فعلها وارتكابها ، وعن ما هي كبائر الذنوب ؟ فهذه المعاصي والذنوب تختلف في درجاتها ومنها: السبع الموبقات التي ذكرها النبي –صلى الله عليه وسلم- في حديثهِ الذي يجيب عن ما هي كبائر الذنوب ؟ ، والذي روي الصحيحين البخاري ومسلم وهي : الشرك بالله ، السحر ، قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ، أكل الربا ، أكل مال اليتيم ، التولي يوم الزحف (الهروب من الجهاد في سبيل الله) ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ومن أكبر هذه الكبائر الشرك بالله تعالى فهو الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى يوم القيامة وهو الهلاك الأعظم ويخلّد في النار أبدآ .
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