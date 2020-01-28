تتساقط عنك كل الذنوب.. البحوث الإسلامية توصي بـ أمر في الصلاة يغفل عنه الكثيرون





، هناك أعمال يكفر الله بها الذنوب ، منها إثنان في سجود الصلاة ،

بها، حيث إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بالإكثار من أمرين في الركوع والسجود أثناء الصلاة ، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى يمحو بهما

.

وتابع: أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن

الإنسان توضع على رأسه وكتفيه، فعندما يركع أو يسجد في الصلاة ، فإن ذنوبه تسقط عنه، منوهًا بأنه لذا يُستحب الإطالة في

والركوع حيث إنها فرصة على المرء استغلالها، وثانيها الإكثار من الدعاء.

وأضاف أنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا بالإكثار من الدعاء في

خاصة، حيث إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو

، مستدلًا بما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:« أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ».



