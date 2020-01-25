هل المرض يكفر الذنوب ؟.. 3 إصابات في الدنيا يغفر الله بها الخطايا والسيئات

هل المرض يكفر الذنوب والمعاصي وبها يغفر الله تعالى الخطايا؟، أم أنه غضب من الله عز وجل على العبد؟، سؤال فرضته الأمراض التي انتشرت مؤخرًا لأسباب عديدة، فمع زيادة عدد المرضى تزيد أهمية معرفة ما إذا كان هل المرض يكفر

والمعاصي وبها يغفر الله تعالى الخطايا؟، أم أنه

عز وجل على العبد؟، وإن كان فهل يغفر كل الذنوب ، أي هل المرض يكفر الكبائر أم أن المرض كفارة للذنوب الصغيرة فقط؟، وما اجر المريض في الدنيا والآخرة، من هنا نجد مسألة :

والمعاصي وبها يغفر الله تعالى الخطايا؟، أم أنه غضب من الله عز وجل على العبد؟، تتردد على ألسنة أولئك المرضى الذين يتألمون ويرجون رحمة الله عز وجل بأن يكون جواب هل المرض يكفر

والمعاصي وبها يغفر الله تعالى الخطايا؟، أم أنه

عز وجل على العبد؟، بأن المرض كفارة للذنوب الكثيرة التي أهلكتهم في الدنيا، ويطمئنون على آخرتهم حين تخلو من تلك المعاصي ، لتجعل مثواهم الجنة ونعيمها.