AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

يقرأها النبي 3 مرات قبل النوم.. 15 آية قرآنية كان يمسح بها جسده كل ليلة

السبت 25/يناير/2020 - 01:23 ص
يقرأها النبي 3 مرات
يقرأها النبي 3 مرات قبل النوم .. 15 آية قرآنية
Advertisements
أمل فوزي

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، أن هناك خمسة عشر آية قرآنية كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يمسح بها جسده الشريف قبل النوم كل ليلة.


وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، بدءًا من الرأس والوجه وما أقبل من جسده الشريف.


اقرأ أيضًا..

يفتحان أمامك كل الأبواب المغلقة في الدنيا.. الإفتاء: احرص على أمرين

قيام الساعة قريب.. علي جمعة: 80 من علامات يوم القيامة تحدث بهذا العصر


واستشهد بما ورد في صحيح البخاري، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها-: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».


وأضاف أن قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم تأتي من جملة تلك الأمور التي كان يفعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نومه، فهي من سنن قبل النوم الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، والتي حث عليها وأوصى بالحرص عليها.


وتابع: فكل واحدة من سنن قبل النوم الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لها فضل خاص يختلف عن غيرها من سنن قبل النوم، فمنها ما يحمي الإنسان من أذى الجن ومنها ما يحفظه من همزات الشياطين، ومنها ما يكفر ذنوبه، إلى آخره من فضائل سنن قبل النوم .


اقرأ أيضًا..


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف أتخلص من الكوابيس بالقرآن ..علي جمعة: 4 آيات تمنع الأحلام المزعجة

دعاء قصير قبل النوم .. من السنة والقرآن

تفسير تقييد اليدين في المنام .. معبر رؤى يوضح |فيديو

سنن قبل النوم ودعاء يغفر الله به جميع الذنوب .. تعرف عليها

أذكار قبل النوم .. 3 أعمال تدخلك الجنة وتقيك عذاب القبر |فيديو

دعاء قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب .. فيديو

ترشيحاتنا

هاني حتحوت: الزمالك استفاد من قرار الاستبدال في دوري أبطال أفريقيا.. والكاف يدار بالنفوذ.. فيديو

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن عبد الله السعيد

قيادي بـ فتح يكشف أسباب إعلان ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط.. فيديو

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشخير.. أم تكتشف إصابة طفلها بالسرطان

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل