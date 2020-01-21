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ديني

يفتحان أمامك كل الأبواب المغلقة في الدنيا.. الإفتاء: احرص على أمرين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:00 ص
يفتحان أمامك كل الأبواب
يفتحان أمامك كل الأبواب المغلقة
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أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، أن هناك أمرين بهما يفوز العبد بمفتاح الخيرات في الدنيا، وتُفتح أمامه جميع الأبواب المغلقة.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أولهما الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تفتح أمامك الأبواب المغلقة.. صلوا عليه وسلموا تسليمًا، فإذا داوم عليها الإنسان، فإن جميع الأبواب المغلقة لا يمكنها أن تصمد أمامه.

 اقرأ أيضًا..وأضافت أن ثانيهما الصدقة، لذا ينبغي أن يلزم العبد باب الصدقة، مشيرة إلى أنها تفتح أمامه كل أبواب الخير المغلقة في الدنيا، فا لصدقة التي يخرجها العبد المسلم تعمل على زيادة في ماله وبركة ونماء في كل حياته.

واستشهدت بما قال تعالى: «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)» من سورة الليل ، قائلة: الزم باب الصدقة؛ تفتح لك كل الأبواب، منوهة بأنه لا يشترط أن تكون الصدقة قائمة على إعطاء مبالغ مالية أو ما شابه، فمن الممكن يتم إخراجها في صورة شراء ثلاجة لشخص فقير ويحتاج، أو قد تخرج في صورة إعطاء طعام للمحتاجين، وبهذا الصدقة قد تكون قائمة على المال وغير المال.


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