فضل سورة يس .. قراءتها قبل النوم تجعلك تستيقظ في الصباح بلا ذنوب

فضل سورة يس فيه كثرت الأحاديث، ورغم أنه لم يثبت صحة كثير منها ونسبته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يظل فضل سورة يس مضمارًا لآمال وأحلام الكثير من الناس، فنجد من يضعه في قالب الزواج فيكون فضل سورة يس للزواج بل ويربطه آخرون بالحمل فيعتقدون بـ فضل سورة يس للحمل ، ليس هذا فقط وإنما أيضًا في الرزق وقضاء الحوائج ، فهنا فضل سورة يس لقضاء الحاجة ، و فضل سورة يس للرزق ، وكل هذا فيه حقيقة مؤكدة وهي فضل سورة يس الذي يشمل الأحياء والأموات.
فضل سورة يس
فضل سورة يس ورد في الشرع عن فضل سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الترمذي -واللفظ له- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».
اقرأ أيضًا.. فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟
فضل سورة يس ورد في الشرع عن فضل سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الترمذي -واللفظ له- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».
اقرأ أيضًا.. فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟
فضل سورة يس قد روى الناس حديثًا في فضل قراءة سورة يس أنّها لما قرءت له، وقصدوا في ذلك أنّ قراءة سورة يس فيها قضاء للحوائج وتسهيل لها، والحقيقة أنّه لا يجوز نسبة ذلك إلى السنة النبوية، وأقوال العلماء والتابعين لإنكارهم هذا الحديث، ومثال عليهم العلامة السخاوي الذي قال إنّه لا أصل للحديث بهذا اللفظ، وقال ابن كثير في تفسيره أنّ من خصائص فضل سورة يس أنها ما قرءت لشيء أو أمر عسير إلا يسره الله، وهذا القول لا يمكن نسبته إلى الله تعالى أو رسوله –صلى الله عليه وسلم- إنّما ينسب إلى قائله فيقع الصواب والخطأ عليه.
فضل سورة يس للزواج
فضل سورة يس للزواج أو فضل سورة يس للرزق أو حتى فضل قراءة سورة يس لفك السحر ، ففيه ورد أن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والإنسان يُثاب على الحرف بعشر حسنات، كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه، فله أجران.
فضل سورة يس للزواج أو فضل سورة يس للرزق أو حتى فضل سورة يس لفك السحر ، فإنه عامة قراءة القرآن جائزة ومُستحبة ومن أفضل الأعمال الصالحة، أما قراءة سور بعينها بعدد معين لجلب الرزق أو الزواج وما نحوها، لم ترد فيه أحاديث، وهو حلال المهم أن تٌقرأ السور كما هي دون تبديل الآيات أو تكرار بعض كلمات.
فضل سورة يس للزواج أو فضل سورة يس للرزق أو حتى فضل قراءة سورة يس لفك السحر ، ففيه ورد أن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والإنسان يُثاب على الحرف بعشر حسنات، كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه، فله أجران.
فضل سورة يس للزواج أو فضل سورة يس للرزق أو حتى فضل سورة يس لفك السحر ، فإنه عامة قراءة القرآن جائزة ومُستحبة ومن أفضل الأعمال الصالحة، أما قراءة سور بعينها بعدد معين لجلب الرزق أو الزواج وما نحوها، لم ترد فيه أحاديث، وهو حلال المهم أن تٌقرأ السور كما هي دون تبديل الآيات أو تكرار بعض كلمات.