فضل سورة يس .. قراءتها قبل النوم تجعلك تستيقظ في الصباح بلا ذنوب

فضل سورة يس فيه كثرت الأحاديث، ورغم أنه لم يثبت صحة كثير منها ونسبته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يظل فضل سورة يس مضمارًا لآمال وأحلام الكثير من الناس، فنجد من يضعه في قالب الزواج فيكون بل ويربطه آخرون بالحمل فيعتقدون بـ فضل سورة يس للحمل ، ليس هذا فقط وإنما أيضًا في الرزق وقضاء الحوائج ، فهنا فضل سورة يس لقضاء الحاجة ، و فضل سورة يس للرزق ، وكل هذا فيه حقيقة مؤكدة وهي فضل سورة يس الذي يشمل الأحياء والأموات. فضل سورة يس للزواج







فضل سورة يس قد روى الناس حديثًا في فضل قراءة سورة يس أنّها لما قرءت له، وقصدوا في ذلك أنّ قراءة سورة يس فيها قضاء للحوائج وتسهيل لها، والحقيقة أنّه لا يجوز نسبة ذلك إلى السنة النبوية، وأقوال العلماء والتابعين لإنكارهم هذا الحديث، ومثال عليهم العلامة السخاوي الذي قال إنّه لا أصل للحديث بهذا اللفظ، وقال ابن كثير في تفسيره أنّ من خصائص فضل سورة يس أنها ما قرءت لشيء أو أمر عسير إلا يسره الله، وهذا القول لا يمكن نسبته إلى الله تعالى أو رسوله –صلى الله عليه وسلم- إنّما ينسب إلى قائله فيقع الصواب والخطأ عليه.



