Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
أمل فوزي
فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل حقًا تجلب الرزق والزواج وبها يُفك السحر؟، هذه أمور يسعى إليها الكثيرون ، فالجميع يبحث عن طرقًا لجلب الرزق، وجلب الحبيب والزواج هي كذلك تمثل أولوية للغالبية، والتي بذاتها سواء طلب الرزق أو الزواج فتحت الباب أمام السحرة والمشعوذين ومهدت النفوس الضعيفة الطريق لانتشار أعمال السحر، ولأن فضل قراءة سورة يس أمرًا لا يختلف عليه أحد، برز ذلك السؤال حول فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج أو الرزق أو حتى فك السحر، أي بعدد معين، واعتمد ذلك على رواية وردت في فضل قراءة سورة يس بأنها لما قرءت له، لكن في الحقيقة ليس هذا بحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، كما أنه لم يرد في فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج أو في فضل قراءة سورة يس للرزق أو فضل قراءة سورة يس لفك السحر نصوصًا في الأثر والسُنة النبوية الشريفة.

سورة يس
سورة يس تعدّ من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية، و سورة يس هي سورة عظيمة تركز على قضية البعث والنشور، كما تتطرق إلى مواضيع مهمة، سورة يس كالسور المكية تتناول قضية توحيد الربوبية والألوهية وعذاب من لا يؤمن بها، كما أنّ فواصل سورة يس قصيرة ولها إيقاع عجيب في نفوس المؤمنين، وقد وصف النبي –صلى الله عليه وسلم- سورة يس بأنها قلب القرآن.

فضل قراءة سورة يس
فضل قراءة سورة يس ورد في الشرع عن فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

فضل قراءة سورة يس قد روى الناس حديثًا في فضل قراءة سورة يس أنّها لما قرءت له، وقصدوا في ذلك أنّ قراءة سورة يس فيها قضاء للحوائج وتسهيل لها، والحقيقة أنّه لا يجوز نسبة ذلك إلى السنة النبوية، وأقوال العلماء والتابعين لإنكارهم هذا الحديث، ومثال عليهم العلامة السخاوي الذي قال إنّه لا أصل للحديث بهذا اللفظ، وقال ابن كثير في تفسيره أنّ من خصائص فضل قراءة سورة يس أنها ما قرءت لشيء أو أمر عسير إلا يسره الله، وهذا القول لا يمكن نسبته إلى الله تعالى أو رسوله –صلى الله عليه وسلم- إنّما ينسب إلى قائله فيقع الصواب والخطأ عليه.

فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج
فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج أو فضل قراءة سورة يس 7 مرات للرزق أو حتى فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر ، ففيه ورد أن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والإنسان يُثاب على الحرف بعشر حسنات، كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه، فله أجران.

فضل قراءة سورة يس 7 مرات للزواج أو فضل قراءة سورة يس 7 مرات للرزق أو حتى فضل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر ، فإنه عامة قراءة القرآن جائزة ومُستحبة ومن أفضل الأعمال الصالحة، أما قراءة سور بعينها بعدد معين لجلب الرزق أو الزواج وما نحوها، لم ترد فيه أحاديث، وهو حلال المهم أن تٌقرأ السور كما هي دون تبديل الآيات أو تكرار بعض كلمات.

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة :

 ·    بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام .

 ·   بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

·   اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

·   يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين اغثنا اغثنا  يا رحمن يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا.

·   اللهم إنك جعلت (يس) شفاء لمن قرأها ولمن قرئت عليه، ألف شفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وسميتها على لسان نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المُعِمٌة تعم لصاحبها خير الدارين والدافعه تدفع عنا كل سوء وبليه وحزن، وتقضي حاجاتنا احفظنا عن الفضيحتين الفقر والدين .

·    سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون.

·   سبحان من إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون «فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

·  يا مفرج فرج عنا همومنا فرجًا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين.

·    اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد .

·   اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر و الدين، ومن قهر الأعداء  يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته، سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون.

·  سبحان مجري الماء في البحر والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون.

·    سبحان من اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون «فسبحن الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

·    يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا «سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون».

·     يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد يا من عندك مرادي عليك حفظي يا ناصر يا معين إياك نعبد وإياك نستعين.

·  اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم بحرمة سورة (يس)،ببركة اسمك يا الله يا ارحم الراحمين.

·    اللهم منزل الكتاب و يا مجري السحاب، ويا هازم الاحزاب، انصرنا على جميع الأعداء.

·   اللهم إني أسالك بحق سورة يس وأسرارها وأنوارها وبركتها أن تتقبل مني ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين.

·   اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الاخيار الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما في سعه علمه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل نأخذ ثوابًا على قراءة سورة البقرة في فترات متقطعة

أذكار بعد الصلاة وفضلها.. تعرف عليها

آيات قرآنية لجلب الحظ.. رددها في الصباح

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

الباز: خزان المياه الجوفية في اتجاه جبل العوينات يكفي ٢٥٠ ألف فدان ١٠٠ عام

بـ 5 جنيهات .. وصفة مجربة لملء فراغات الشعر بسرعة لن تتوقعيها

فرج عامر: متعاطف مع الأهلي.. وأرفض تطاول رئيس الزمالك على الخطيب

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

سيدة مصر «الغولة» .. حكاية فيديو نادر لـ نعيمة الصغير.. مطربة لم يعرفها الكثيرون

Advertisements

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

النائب العام يؤكد صحة المستندات التي تلقتها النيابة بشأن المتهمين في قضية راجح والبنا

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

دعاء قبل النوم بـ سورة قرآنية تغفر لك كل ذنوبك وتضعك بمنزلة الشهداء

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد