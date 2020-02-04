هل ثواب السجود على الأرض أكبر من أجر الإيماء بالرأس في الصلاة جالسا؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المُسلم الذي يُصلى جالسًا على كرسي، ويسجد من هذا الوضع، من خلال الإيماء برأسه بدلاً من السجود على الأرض، حيث منعه عذر أو مرض من ذلك، فإنه يأخذ أجر الساجدين كاملًا، طالما أن لديه عذر قهري يحول دون قدرته على السجود بجبهته على الأرض.





وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «هل السجود بإيماء الرأس له مثل ثواب السجود على الأرض؟»، أن من حُرم من نعمة السجود، وسجد بالإشارة، أي بالإيماء برأسه، لا يُحرم من ثواب الساجدين، مشيرًا إلى أنه إذا كان الإنسان نشيطًا مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، وكان يعبد ربه تبارك وتعالى عبادة طيبة، ثم سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحًا مُقيمًا.





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واستشهد بما روى الإمام مُسلم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»، بما يعني أن الله سبحانه وتعالى يكتب أجر العبادة كاملا كما كان العبد يؤديها قبل إصابته بالعلة، مؤكدًا أنه إذا ما كان المُسلم صحيح النية مع الله تعالى، وحبس وعذر بعذر شديد قهري، يكتب الله تعالى أجر ما كان يفعل في صحته.





حكم الصلاة على الكرسي

لا مانع من أن يصلي الشخص وهو جالس ولكن فى حال إذا كان مريضا أو لا يستطيع القيام فله أن يصلى وهو جالس، فالصلاة تصح ولا تكون باطلة مع كون الوقوف ركن فى الفريضة، ولكن القيام فى النافلة أمرها أهون وأيسر لذلك يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم».





إذا قال لكِ الطبيب صلى وأنتى جالسة فعليكِ أن تنفذى ما قاله لكِ ولا تتحاملى على نفسك سواء فى الوقوف لأداء الصلاة الحاضرة أو الصلاة الفائتة لأن الشريعة الإسلامية توجب المحافظة على الإنسان، فا لصلاة جلوسا لعذر كالصلاة من قيام نفس الأجر ففى صلاة الفريضة لابد أن نصلى قائمين ولكن إن قال الطبيب من الجلوس أثناء الصلاة ففى هذه الحالة يجب سماع كلام الطبيب ولنا أجر القائمين.





حكم الصلاة على الكرسي بدون عذر

من الممكن أن يصلى الإنسان السُنة وهو قاعدًا حتى وإن كان لديه القدرة على الصلاة قياما ولكنه فى هذه الحالة إذا كان قادرا على القيام فسيكون له نصف اجر الواقف أما لو كان مريضا فالفرض بالنسبة له كالُسنة وسيأخذ الأجر كاملا.





ضوابط الصلاة على الكرسي

يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق"ن ولم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه.





من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.





حكم الصلاة على السرير

لا مانع شرعًا من الصلاة على السرير أو المرتبة باتفاق الفقهاء من أهل السنَّة و المذاهب الأربعة، ما دامت لا تمنع من استقرارِ جبهة المصلي على الأرض، ورُوِى في حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- يُصَلِّي -أَوْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ- عَلَى فَرْوَةٍ مَدْبُوغَةٍ».



