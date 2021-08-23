أول تعليق من أحمد عبد العزيز على شائعة بيع عفش منزله

حل الفنان أحمد عبد العزيز، ضيف الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامج “تحت الشمس” عبر قناة "الشمس".

قال الفنان أحمد عبد العزيز، “من حسن حظي اني قدمت أعمال ذو قيمة معينة كان عندي رهان من وانا صغير على ده بس وده بيصعب عليا مهمة اختيار الادوار بعد كدة”.

وردا على شائعة بيعه عفش منزله قال: "الكلام ده طبعا مش حقيقي، ربنا مبيسبش حد من غير عشا وأحيانا بقبل أحسن الأدوار الوحشة المعروضة عليا حتى لو مش مبسوط بيها أوي لكن بكون مضطر".

يذكر أن تحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن كواليس مسلسل "ذئاب الجبل"، موضحا أن أحد الفنانين كان يقوم بدور الفنان صلاح عبد الله، واعتذر بعد تصويره 4 مشاهد، وقرر المخرج مجدى أبو عميرة اختيار صلاح عبد الله لهذا الدور.



وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء DMC"،: "جه صلاح عبد الله، قال معرفش أى حاجة، رغم إنه مخرج مسرحى وله باع كبير فى الإخراج المسرحى فى جامعة القاهرة، كان هو فى تجارة القاهرة وأنا فى تجارة عين شمس، وكمان هو شاعر"، موضحًا أن صلاح عبد الله أدى الدور بشكل محترف.



ونوه "عبد العزيز"، إلى أن أجره فى مسلسل ذئاب الجبل كان 450 جنيهًا فى الحلقة، لافتًا إلى أن المسلسل كان عبارة عن 18 حلقة.



وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك الكثير من الأعمال المسرحية التى لم يتم تسجيلها أو توثيقها".