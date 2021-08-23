مهلة أسبوعين لمستثمرى بلبيس بالشرقية للاشتراك في خدمة الصرف الصحي

أمهل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستثمري المنطقة الصناعية ببلبيس أسبوعين للتقديم والإشتراك في خدمة الصرف الصحي والةستفادة من التيسيرات المُقدمة من المحافظة بدفع مقدم 25 % على أن تسدد الأقساط المتبقية على مدار عامين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة لغير الملتزمين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ومختار عبد الله مستشار جمعيه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل والمهندسة أميرة عبيد مديرة مكتب الإستثمار.

وخلال الاجتماع، طالب محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من أعداد المقايسات اللازمة لشبكات المياه والصرف لترفيق منطقة 19.6 فدان توسعات منطقة بلبيس الصناعية تشجيعاً للمستثمرين ولخلق مناخ جاذب للإستثمار.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة شكوي مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية من الإنقطاع الدائم لمياه الشرب بالمنطقة والتي يتم تغذيتها من محطة آبار إرتوازية تابعة لجهاز مدينة العبور ليشير رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه بناء على تعليمات محافظ الشرقية تم تشكيل لجنة لفحص الآبار ومعالجتها لتغذية المنطقة بالمياه مع وضع خطط لتنفيذ والمتابعة بجدول زمني للتنفيذ حيث تم تسليم الآبار الإرتوازية للمحطة المغذية للمنطقة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وبدأت الشركة في التعامل مع المحطة والمستثمرين المشتركين بها بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية.

وأكد محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين على الحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.