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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تموين الشرقية تضبط طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية ورقابية علي المصانع والمحال التجارية.

 وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 21 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72 % مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية ، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها  طن و 100 كيلوجرام .

 وتحرر بذلك المحضر رقم 1084 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر وتطبيق القانون على المخالفين.

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وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تستمر الحملات المفاجئة علي المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية وكافة الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى حرصاً على حقوق المواطنين الإستهلاكية.

الشرقية التموين ضبط الرقابة حملة مجهول المصدر مخزن

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