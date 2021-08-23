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رئيس التحرير
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التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن: مبادرة حياة كريمة تعمل على ملف الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة تعمل فى مبادرة حياة كريمة على ملف الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال لحمايتهم من الأنيميا والتقزم بالإضافة إلى الإنتشار فى الحضانات والاكتشافات المبكرة لأى مرض لدى لطفل والإهتمام بالأمهات الصغيرات وصحتهم.

 

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، أن هناك الكثير من القضايا غير واضحة للأهالى فى الريف وتهدد الأمن القومي مثل الزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والتعاطى والإدمان والأمية.

 

أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الرئيس السيسى وجه بإستكمال التعليم لأى طالب غير قادر على التعليم . 

وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباج حياة كريمة الطفولة المبكرة الانيميا

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