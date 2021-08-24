شريف عثمان يخوض الانتخابات على عضوية لجنة شئون اللاعبين الدولية

يخوض شريف عثمان بطل رفع الأثقال فى طوكيو انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى ، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى ، فى الفوز من جديد بالمنصب ، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإداري بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين.

وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الالعاب البارالمبية وليس مجال التدريب ، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين للمرة الثانية ، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.