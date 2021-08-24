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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف عثمان يخوض الانتخابات على عضوية لجنة شئون اللاعبين الدولية

الرباع البارالمبى
الرباع البارالمبى شريف عثمان بطل

 

يخوض شريف  عثمان بطل رفع الأثقال فى طوكيو انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية على التوالى ، وذلك تحت شعار "لحماية حقوق اللاعبين".

ويرغب شريف الذى يحظى بشعبية كبيرة لدى جميع اللاعبين البارالمبين على المستوى العالمى ، فى الفوز من جديد بالمنصب ، خاصة أنه وجد نفسه فى العمل الإداري بعد مشاركته الأولى فى لجنة شئون اللاعبين.

 

وأعلن أنه فور اعتزاله اللعب سيتجه للعمل الإدارى فى الالعاب البارالمبية وليس مجال التدريب ، مثلما يفعل أغلب اللاعبين عقب اعتزالهم اللعب.

ويأمل شريف عثمان فى الفوز للمرة الثانية من بعضوية لجنة شئون اللاعبين للمرة الثانية ، خاصة أنه أجرى العديد من الخدمات للاعبين خلال الفترة الماضية بعد نجاحه عقب انتهاء الدورة البارالمبية فى ريو دى جانيرو.

شريف عثمان الرباع البارالمبى شريف طوكيو الدورة البارالمبية اللجنة البارالمبية

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